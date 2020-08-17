维信诺徐凤英：协同创新赋能显示产业内循环新格局

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，显示产业链内的协同创新更凸显重要。“以AMOLED为代表的新型显示技术正加速改变国内显示产业，呈现出产业链企业加强技术创新、技术合作、创新共赢的新特点，加快显示产业实现内循环，提振产业信心。”在8月14日举办的第八届中国电子信息博览会(以下简称CITE 2020)上，维信诺公司副总裁徐凤英做主题演讲时分享了行业发展现状。

新发展格局下，国内不少产业中长期的创新能力、产业链受到一些挑战，需要依靠创新力来提升。就显示产业来看，徐凤英表示，维信诺充分发挥中游面板的协同带动作用，用实际行动助推显示产业加快实现内循环，加强产业协同创新，与产业链共赢发展，提升我国显示产业自主可控能力。

对于下游终端客户，维信诺协同华为、小米、OPPO、努比亚等品牌客户推出挖孔屏、曲面屏、高刷新率等多种创新终端，通过OLED技术实现终端“以形为屏”的创新局限突破，形成产业链创新价值的应用落地，助推消费市场升级。

据了解，维信诺上半年供货了主流智能手机的90Hz柔性AMOLED挖孔屏，独供全球首款144Hz刷新频率AMOLED手机面板，以及智能手表首次应用的3D双曲面柔性AMOLED屏幕。维信诺目前还正向多家客户供应屏下摄像方案的OLED产品，预计终端产品将于三季度发布。

对于产业链上游，维信诺与国内多家显示材料和设备企业达成合作，带动上游产业链发展，提高国产化率，助推提升产业链供应链稳定性和竞争力。

通过多年自主研发，我国显示产业迎来了OLED显示时代的国际领先，新型显示领域优势地位明显。根据研究机构群智咨询（Sigmaintell）数据显示，上半年大陆面板厂OLED智能手机面板出货约3200万片，同比增长约50%，市场份额同比提升约7个百分点。

徐凤英进一步指出，随着5G、AI、物联网等新基建兴起，将催生更多新技术、新应用和新市场，显示产业需要适应变化加快转型升级向高质量发展，坚持自主创新与协同创新并重，根据终端市场趋势不断提升产品创新价值。维信诺持续通过创新技术为客户提供了引领市场发展方向的产品解决方案，以及高端定制化的创新产品方案。（牛广文）

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