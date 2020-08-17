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苏宁易购启动818补贴“大战”

2020年08月17日16:24  来源：人民网-财经频道
 

　　华为Mate30 Pro价格低至5040元，Apple AirPods价格低至839元，戴森V10吸尘器低至2499元……苏宁易购8月17日宣布追加补贴：将投入30亿巨额补贴，全面加码“J-10%”省钱计划，补贴范围涉及千款大牌爆款商品，时间持续30个小时。

　　据苏宁易购方面透露，此次活动不是简单地补贴几款高端商品吸引人气和流量，而是把1000款高价值大牌商品补贴到低价格，真正让消费者拿到实惠，进一步巩固苏宁好货、好服务、好价格的“易得”调性。”

　　苏宁控股集团董事长张近东说，苏宁线上线下价格的优势，来自深耕三十年的全域价值链。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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