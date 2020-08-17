交响音乐会在龙岗区文化中心大剧院举行现场

8月8日，“声振新时代”龙岗区庆祝深圳经济特区建立40周年暨2020“深圳声乐季”交响音乐会在龙岗区文化中心大剧院举行。龙岗原创大型交响组歌《我们就是河流》（2020版）以新姿呈现于舞台，以流淌的音乐带领观众感受深圳、感知中国。

本次演出由中国宋庆龄基金会、中共深圳市委宣传部、深圳市龙岗区人民政府联合主办，中国音乐学院、深圳音乐学院协办，中共深圳市龙岗区委宣传部、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局承办，深圳市龙岗区文化馆具体执行。

著名男中音歌唱家廖昌永献唱

当晚的演出由青年指挥家林大叶执棒，深圳交响乐团、深圳歌剧舞剧院合唱团倾力加盟，并由担任2020深圳声乐季导师的廖昌永、石倚洁等著名歌唱家与“中国声乐人才培养计划”获奖成员同台演出。

《我们就是河流》由唐跃生、方石、姚峰等国内优秀词曲作家联袂创作，以发生在中国大地上并获得巨大成功的改革开放为时空背景，由序《很远的远方》、三个乐章《深圳啊深圳》《亲爱的中国》《我们就是河流》及尾声《未来是海》组成，用16首原创歌曲及诗意朗诵串联，汇成了一部磅礴恢弘的交响音乐盛宴。

2018年，大型交响组歌《我们就是河流》历经4年打磨，在深圳大剧院成功首演。这部深圳人书写的中国梦文艺作品，以别具一格的艺术魅力打动了在场观众。

如今，在深圳经济特区建立40周年之际，《我们就是河流》（2020版）替换加入《这里不谈乡愁》《亲爱的中国》《一路花开到海》《这一面旗》《心佑中华》5首新作，增加了作品整体的精神高度、情感宽度和艺术厚度。

著名高音歌唱家石倚洁演唱

“所有的远方都是内心的渴望，你的眼睛告诉我那个美好的地方。我从此疼爱每一个幻想，把我的梦，放在时间之上！”随着青年指挥家林大叶的激情一挥棒，深圳交响乐团奏出《很远的远方》的美妙旋律，拉开了这部大型交响组歌的序幕。

深圳歌剧舞剧院合唱团的低回吟唱，如拓荒者的脚步声从远方踏来。“就在1978年的春天，我们在深圳，打开了命运的河床。向着大海，向着埋藏于心的梦想，开始了恣意汪洋的流淌……”朗诵艺术家徐涛的旁白感人至深，瞬间开启了观众对特区建立初期的深情回忆。接下来展开的三个乐章《深圳啊深圳》《亲爱的中国》《我们就是河流》，既带着深圳印记，又挥洒着时代豪情。

以交响组歌的方式呈现具有深圳印记的中国梦，是《我们就是河流》的一大创新。词作者唐跃生表示，在创作中将目光投射在每一个来深打拼者身上，从而塑造出新时代中国人民的集体形象，以及他们对美好生活的向往和奔腾炽烈的情感。

在《我们就是河流》中，深圳的文艺工作者吹响号角，创作出了一曲具有深圳印记的艺术作品，共同谱写着时代之歌。

(责编：李都也(实习生)、李栋)