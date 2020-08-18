人民网>>财经

夏粮丰收、产业复苏、投资增长

广袤乡村注入新动能

本报记者  郁静娴

2020年08月18日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　重农固本是安民之基、治国之要。越是面对风险挑战，越要稳住农业。今年以来，一系列强农惠农政策措施的落实落地，牢牢稳住了农业基本盘。

　　“上半年，农业农村经济运行总体平稳、稳中向好，有效发挥了‘三农’压舱石作用。”农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚说，当前，要进一步围绕保障粮食安全、增加农民收入、加快“三农”补短板等重点领域，采取有力有效措施和超常规举措，为决战决胜脱贫攻坚、如期实现全面建成小康社会提供有力支撑。

　　“米袋子”“菜篮子”供应充足

　　今年以来，面对新冠肺炎疫情、病虫害偏重发生等风险挑战，我国千方百计抓好农业生产，确保粮食及“菜篮子”产品稳产保供。

　　上半年，全国夏粮克服了局部干旱、暖冬旺长、“倒春寒”、小麦病虫害等不利影响，再获丰收，产量达到2856亿斤，增产24.2亿斤，同比增长0.9%，创历史新高。目前，早稻收获已基本结束，增产趋势明显。

　　力促早稻增产是今年国家确保粮食安全的关键之举。“今年早稻生产呈现三大亮点。”农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，一是早稻面积比上年增加470多万亩，扭转了连续7年下滑势头；二是南方洪涝灾害没有逆转总体增产趋势；三是优质早稻面积达到46.2%，比上年提高了2个百分点。展望秋粮，今年秋粮播种面积稳中有增，在田作物长势良好，全年粮食丰收有较好基础。

　　总的看来，“米袋子”“菜篮子”供给充裕，市场价格总体稳定。据农业农村部监测，上半年稻谷、小麦和玉米三种粮食集贸市场月均价每百斤121.24元，同比持平。全国冬春蔬菜总产量1.7亿吨，同比增长2%，30类主要蔬菜品种平均地头价同比下降8.4%。水果价格先涨后跌，6种水果批发市场均价同比下降13.4%。

　　“近期，洪涝灾害对部分地区的农业生产造成了一定影响，但影响是局部的、阶段性的。”潘文博介绍，各地通过加强机具调配，确保早稻颗粒归仓、晚稻适时栽插；同时抢排田间积水，及时改种短生育期作物，促进灾后生产尽快恢复，减轻灾害损失。

　　产业加快复苏，就业创业渠道有效拓宽

　　4月以来，全国涉农企业全面实现复工，目前产能已基本恢复到常年水平。上半年规模以上农产品加工企业营业收入6.2万亿元。

　　农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德介绍，近几个月乡村休闲旅游业逐步复苏，复工复市率稳步提升，接待游客量稳步增多，营业收入稳步增加。6月，规模以上休闲农业经营主体复市率已经超过九成，接待游客量比上月增长一成，已恢复至去年同期60%。

　　今年年初，许多返乡农民工因疫情滞留乡村。清华大学中国农村研究院副院长张红宇分析，要通过扶持企业生产经营和产业发展，完善农民工外出务工环境；同时，通过一二三产业融合发展，延长产业链，发展新产业、新业态和富民乡村产业，增加农民在农业内部就业的规模容量。

　　“乡村产业加快复苏，不仅有效保障了市场供给，还带动了农民就业增收。”曾衍德说，随着一大批涉农企业复工复产，通过到岗就业、共享就业等形式，为乡村提供了大量就业岗位，其中超过70%为农民工。截至7月底，全国新增返乡留乡农民工就地就近就业1300多万人。

　　农业农村部科技教育司司长廖西元介绍，今年在实施高素质农民培育中，各地进一步提高补助标准，支持返乡留乡农民工、退伍军人等参加技能培训，补齐农业领域知识技能短板，为他们就地就近就业创造更好条件。

　　人地钱要素持续汇入，基础设施短板加快补齐

　　上半年，27个省份发行用于农业农村的地方政府专项债865亿元，累计向金融机构推荐农业中小微企业10万家，贷款余额达1407亿元。

　　“农业农村投资逐步回升，推进农村基础设施加快补齐短板。”魏百刚说，当前，扩大农业农村有效投资，关键是抓住国家扩大地方政府债券发行规模的难得机遇，努力增加用于农业农村规模。

　　多元投资拉动下，高标准农田、农产品仓储保鲜冷链设施、农村人居环境整治、现代农业产业园、优势特色农业产业集群等一大批乡村重大项目落地实施。上半年，第一产业固定资产投资额达8296亿元，同比增长3.8%，增速分别比第二、第三产业投资高出12.1个和4.8个百分点。高标准农田建成规模占年度任务量的54%，重点地区新改户厕300多万户。

　　今年一号文件提出，抓好农村重点改革任务。上半年，四川、山东等省份已分批组织开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。农村集体产权制度改革试点全面推开，全国已有超41万个村完成改革，确认集体经济组织成员6亿多人。

　　“乡村振兴，既要真金白银地投，也要实打实地干。”魏百刚表示，接下来，将继续通过深化农村改革，唤醒沉睡的资源，撬动乡村发展活力。同时，不断优化乡村创业环境，加快培育一批具有乡土情怀、创业激情和奉献精神的农村创新创业带头人，带动农村经济发展和农民就业增收，为广袤乡村注入新动能。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月18日 02 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved