重农固本是安民之基、治国之要。越是面对风险挑战，越要稳住农业。今年以来，一系列强农惠农政策措施的落实落地，牢牢稳住了农业基本盘。

“上半年，农业农村经济运行总体平稳、稳中向好，有效发挥了‘三农’压舱石作用。”农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚说，当前，要进一步围绕保障粮食安全、增加农民收入、加快“三农”补短板等重点领域，采取有力有效措施和超常规举措，为决战决胜脱贫攻坚、如期实现全面建成小康社会提供有力支撑。

“米袋子”“菜篮子”供应充足

今年以来，面对新冠肺炎疫情、病虫害偏重发生等风险挑战，我国千方百计抓好农业生产，确保粮食及“菜篮子”产品稳产保供。

上半年，全国夏粮克服了局部干旱、暖冬旺长、“倒春寒”、小麦病虫害等不利影响，再获丰收，产量达到2856亿斤，增产24.2亿斤，同比增长0.9%，创历史新高。目前，早稻收获已基本结束，增产趋势明显。

力促早稻增产是今年国家确保粮食安全的关键之举。“今年早稻生产呈现三大亮点。”农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，一是早稻面积比上年增加470多万亩，扭转了连续7年下滑势头；二是南方洪涝灾害没有逆转总体增产趋势；三是优质早稻面积达到46.2%，比上年提高了2个百分点。展望秋粮，今年秋粮播种面积稳中有增，在田作物长势良好，全年粮食丰收有较好基础。

总的看来，“米袋子”“菜篮子”供给充裕，市场价格总体稳定。据农业农村部监测，上半年稻谷、小麦和玉米三种粮食集贸市场月均价每百斤121.24元，同比持平。全国冬春蔬菜总产量1.7亿吨，同比增长2%，30类主要蔬菜品种平均地头价同比下降8.4%。水果价格先涨后跌，6种水果批发市场均价同比下降13.4%。

“近期，洪涝灾害对部分地区的农业生产造成了一定影响，但影响是局部的、阶段性的。”潘文博介绍，各地通过加强机具调配，确保早稻颗粒归仓、晚稻适时栽插；同时抢排田间积水，及时改种短生育期作物，促进灾后生产尽快恢复，减轻灾害损失。

产业加快复苏，就业创业渠道有效拓宽

4月以来，全国涉农企业全面实现复工，目前产能已基本恢复到常年水平。上半年规模以上农产品加工企业营业收入6.2万亿元。

农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德介绍，近几个月乡村休闲旅游业逐步复苏，复工复市率稳步提升，接待游客量稳步增多，营业收入稳步增加。6月，规模以上休闲农业经营主体复市率已经超过九成，接待游客量比上月增长一成，已恢复至去年同期60%。

今年年初，许多返乡农民工因疫情滞留乡村。清华大学中国农村研究院副院长张红宇分析，要通过扶持企业生产经营和产业发展，完善农民工外出务工环境；同时，通过一二三产业融合发展，延长产业链，发展新产业、新业态和富民乡村产业，增加农民在农业内部就业的规模容量。

“乡村产业加快复苏，不仅有效保障了市场供给，还带动了农民就业增收。”曾衍德说，随着一大批涉农企业复工复产，通过到岗就业、共享就业等形式，为乡村提供了大量就业岗位，其中超过70%为农民工。截至7月底，全国新增返乡留乡农民工就地就近就业1300多万人。

农业农村部科技教育司司长廖西元介绍，今年在实施高素质农民培育中，各地进一步提高补助标准，支持返乡留乡农民工、退伍军人等参加技能培训，补齐农业领域知识技能短板，为他们就地就近就业创造更好条件。

人地钱要素持续汇入，基础设施短板加快补齐

上半年，27个省份发行用于农业农村的地方政府专项债865亿元，累计向金融机构推荐农业中小微企业10万家，贷款余额达1407亿元。

“农业农村投资逐步回升，推进农村基础设施加快补齐短板。”魏百刚说，当前，扩大农业农村有效投资，关键是抓住国家扩大地方政府债券发行规模的难得机遇，努力增加用于农业农村规模。

多元投资拉动下，高标准农田、农产品仓储保鲜冷链设施、农村人居环境整治、现代农业产业园、优势特色农业产业集群等一大批乡村重大项目落地实施。上半年，第一产业固定资产投资额达8296亿元，同比增长3.8%，增速分别比第二、第三产业投资高出12.1个和4.8个百分点。高标准农田建成规模占年度任务量的54%，重点地区新改户厕300多万户。

今年一号文件提出，抓好农村重点改革任务。上半年，四川、山东等省份已分批组织开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。农村集体产权制度改革试点全面推开，全国已有超41万个村完成改革，确认集体经济组织成员6亿多人。

“乡村振兴，既要真金白银地投，也要实打实地干。”魏百刚表示，接下来，将继续通过深化农村改革，唤醒沉睡的资源，撬动乡村发展活力。同时，不断优化乡村创业环境，加快培育一批具有乡土情怀、创业激情和奉献精神的农村创新创业带头人，带动农村经济发展和农民就业增收，为广袤乡村注入新动能。

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 02 版）

(责编：白宇)