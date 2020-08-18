饭碗端得稳 脱贫底气足（新数据 新看点）

一人就业，全家脱贫。各地各部门统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作，就业扶贫成效显著。从国务院扶贫办传来消息：截至6月30日，全国外出务工贫困劳动力达到2830.91万人，是去年外出务工总数的103.73%。

受新冠肺炎疫情影响，贫困劳动力外出务工难度增加。今年上半年贫困劳动力外出务工人数为何能超过去年全年人数？“103.73%”这个数字反映出什么？

——“103.73%”的背后，是优先安排贫困劳动力就业的取向。

四川苍溪县的舒之恒鞋业车间里，工人们正忙碌地赶订单任务。“我们优先保障20多名贫困劳动力就业。”企业负责人郭安淑介绍，县里给予奖补资金，为企业办理创业担保贷款贴息，鼓励企业优先安排贫困劳动力就业。

“就业是最大的民生，‘六稳’工作、‘六保’任务，就业都摆在首位，我们把贫困群众就业增收作为重中之重的工作。”国务院扶贫办有关负责人介绍，今年努力做到贫困劳动力外出务工规模不降低、有提高，将贫困劳动力就业情况作为年度脱贫攻坚成效考核的重要内容。政策实打实，优先支持贫困劳动力就业。各地各部门优先摸清贫困劳动力务工需求、优先安排培训、优先集中运送到岗；鼓励重大项目工程、重点企业优先招用符合条件的贫困劳动力……一连串扎实举措加速落地，一批批贫困劳动力外出务工、端稳饭碗。

——“103.73%”的背后，是“点对点”的贴心服务、“一对一”的精准帮扶。

“从老家到厦门打工，一路免费坐包车包机，到达后免费体检、免费领生活物品，现在我们夫妻俩工资都不错！”来自甘肃临夏回族自治州康乐县的贫困户马占云高兴地说。

“点对点”服务送饭碗。临夏回族自治州副州长、厦门市赴甘肃临夏回族自治州帮扶工作队领队邱武伟介绍，厦门企业来到临夏开招聘会，将用工信息张贴到贫困户家里，将岗位送到家门口，“点对点”接送，“一站式”服务。截至7月10日，厦门市共组织临夏贫困劳动力输转厦门就业3882人，同比增长130%。

“一对一”帮扶稳饭碗。“换了新岗位，心里踏实多了。”前不久，从贵州普安县来浙江宁波市务工的罗坤，转岗到了一家纺机制造企业。原来，他一直就业的企业生产遇到困难，正当罗坤发愁之际，宁波市镇海区人社局就业服务专员俞红帮他联系了新岗位。在全面摸排基础上，镇海区已帮助40位不适应岗位或待岗的贫困劳动力调岗。

——“103.73%”的背后，是越来越多贫困群众有稳定的就业岗位，脱贫底气越来越足。

“有了这小本本，能当医院护工、居家陪护，每月挣5000多元呢！”江西万安县贫困户石清仕掏出护工培训证书，脸上写满自信，“我让我妻子也参加了家政和护理培训，我们俩都靠本事吃饭，稳定脱贫不成问题！”

数据显示，去年全国2/3左右建档立卡贫困人口外出务工。“今年上半年贫困劳动力外出务工人数超过了去年全年，这就稳住了贫困群众增收脱贫的‘基本盘’。”北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦说。为了让贫困群众有稳定的就业岗位，各地采取了一系列稳岗举措，鼓励支持贫困群众参加职业技能培训，支持企业开展以工代训。越来越多的外出务工贫困劳动力靠技能吃饭，高质量脱贫更有底气。

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 11 版）

(责编：白宇)