服务贸易创新发展有望加速

日前，商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》（简称《方案》），旨在进一步推进服务贸易改革、开放、创新，促进对外贸易结构优化和高质量发展。

据了解，全面深化试点地区为北京、天津、上海、大连、厦门等28 个省市（区域），试点期限为3年，试点任务集中在全面探索完善管理体制、全面探索扩大对外开放、全面探索提升便利水平、全面探索创新发展模式、全面探索健全促进体系、全面探索优化政策体系、全面探索完善监管模式、全面探索健全统计体系八大方面。

比如，在开放领域方面，《方案》提出对标国际高标准，在充分竞争、有限竞争类重点服务领域和自然垄断类服务领域的竞争环节，分别以全面取消、大幅放宽、有序放开为原则，推动取消或放宽对服务贸易的限制措施。探索放宽特定服务领域自然人移动模式下的服务贸易限制措施，探索允许境外专业人才按照有关要求取得国内职业资格和特定开放领域的就业机会，按照对等原则推动职业资格互认。

再如，在人员流动方面，《方案》明确要求推进人员流动便利化，探索与数字经济和数字贸易发展相适应的灵活就业制度与政策，推进签证便利化。同时，健全境外专业人才流动机制，畅通外籍高层次人才来华创新创业渠道。充分利用数字技术、数字平台和数字贸易，为受新冠肺炎疫情影响的人员交流提供快捷顺畅的技术性替代解决方案。

又如，拓展新业态方面，《方案》提出探索构建数字贸易国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进数字技术对产业链价值链的协同与整合，推动产业数字化转型，促进制造业服务业深度融合。同时，推动生产性服务业通过服务外包等方式融入全球价值链，大力发展寄递物流、仓储、研发、设计、检验检测测试、维修维护保养、影视制作、国际结算、分销、展览展示、跨境租赁等新兴服务贸易。

“中国服务贸易创新发展试点最大亮点就在‘创新’二字。试点地区将在体制机制等诸多方面进行全面探索，突破发展瓶颈，为我国在服务贸易领域全面深化改革先行先试、积累经验。下阶段，试点地区应继续加大对外开放力度，降低商业存在准入门槛，提升跨境服务贸易三种模式的开放度，努力成为推动外向型经济发展战略和构建全面对外开放新格局的重要力量。”中国服务外包研究中心副研究员郑伟说。

多位专家表示，《方案》贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，有望充分发挥地方的积极性和创造性，坚持改革先行、开放先行、创新先行和高质量发展，激发市场活力，助力打造服务贸易发展高地，提升“中国服务”在全球价值链地位，充分发挥服务贸易对稳外贸稳外资的支撑作用，推动外贸转型升级和高质量发展，培育和提升开放型经济合作和竞争新优势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)