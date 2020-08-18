用户破亿 5G应用冲过起跑线

5G网络的发展正如火如荼地进行着，8月17日，据华为轮值董事长郭平透露的数据，全球5G用户已超1亿。这个发展速度其实在预料之中，从去年我国5G发牌开始，用户规模不断增长，而其他国家也在极力建设5G网络。然而，就像4G成就了微信一样，如今的5G也亟需一些像微信一样的“杀手级”应用，用业内人士的话说，“需要网络规模和用户规模以及终端使用规模临界点的到来”，那么，1亿或许就是一个拐点。

用户规模持续扩大

“目前全球92个运营商在合力部署5G商用网络，全球5G用户已超过1亿。”郭平表示，全球5G部署将告一段落，下一阶段的重点是发展行业应用。此前，在今年7月底的时候，郭平曾预计，到今年底，全球5G基站数量将超过150万个。

其中，中国5G的基站数量和用户数都是全球第一。根据工信部公布的数据，截至2020年6月底，三大运营商在全国已建设开通5G基站超过40万个，5G网络终端数达6600万部。

用户方面，三大运营商最新公布的数据显示，截至2020年6月，中国移动5G套餐用户达到7019.9万户，月增1459万户；中国电信5G套餐用户达到3784万户，月增779万户；中国联通则表示因为统计口径不同，暂不公布。

北京商报记者就5G用户数采访了中国联通方面，截至记者发稿，对方未给出回复。不过有猜测称，中国联通的5G套餐用户或许也有千万量级。

为了吸引用户升级到5G套餐，三大运营商使出了浑身解数。比如在6月初，5G商用满周年之际，三大运营商的5G套餐价格都出现松动，中国移动5G最基础的128元套餐资费降至89元/月，中国联通和中国电信也有相应活动折扣。不过，北京商报记者看到，现在5G套餐的价格已经恢复原价。

基站建设方面，根据中国移动的计划，本年度5G新建基站目标由25万个调升至30万个，年底前实现在全国所有地级以上城市提供商用服务，并推动SA核心网（独立组网）年内实现商用；中国联通与中国电信紧密协同推进5G网络共建共享，上半年双方新增共建共享5G基站约15万个，截至目前，中国联通可用5G基站累计达到约21万个，其中公司自建超过10万个。

行业应用方向明确

虽然用户发展和基站建设都在有条不紊地进行着，但5G应用的研发还有些滞后。目前来看，行业应用比个人应用的探索方向要更明确一些。

中国信息通信研究院副院长王志勤指出，在5G三大应用方向中，智慧化生活占比达57.4%，在疫情防控中大显身手；在行业应用领域中，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域的应用占比70%，将成为5G先锋应用领域。

电信分析师马继华也表示，现在比较好的5G应用主要体现在远程的医疗控制、在线教育、短视频直播这些方面。

在直播领域，今年5月，2020珠峰高程测量登山队成功登顶，登山队登顶测量的高清视频画面通过5G网络与全世界实时共享，观众以前所未有的角度和方式见证了攀登者登顶和高程测量过程，这也是5G网络首次应用于海拔6000米左右苛刻环境下的直播。

在医疗领域，目前国内5G技术应用于远程医疗已开拓出远程会诊、远程超声、远程手术等智慧医疗场景。中国移动近日发布了业界首个采用云网一体架构的5G智能边缘云平台，融合了5G切片和边缘计算技术，可一站式满足医疗行业的连接、计算、存储、中台、业务、安全等核心能力需求，提供可管可控的专属云网一体服务。

车联网也是5G重要的应用场景之一。7月3日，国际标准组织3GPP宣布5G的R16标准冻结（即定稿完成），标志着5G第一个演进版本标准完成，5G商用进入了深水区，而车联网是其支持的重点行业应用之一。

在通信专家刘启诚看来，现在很多企业都在做5G行业应用，比较普遍的是车联网、4K和8K视频，包括在工业制造领域也有一些探索。“只能说现在还是初步的探索阶段，5G应用还没有完全落地，因为SA还没有正式商用，预计会在今年下半年开始。”

个人应用尚在探索

相对于行业应用而言，个人应用目前几乎还在空白期。

北京商报记者向一些购买了5G套餐、更换成5G手机的消费者了解到，大家普遍依赖的智能手机，如今还并没有“杀手级”的5G应用，用户的体验无非是看电影、玩游戏比之前网速更快一些，但还没有真正需要5G才能实现的应用诞生。

唯一有眉目的是，今年4月，三大运营商共同发布《5G消息白皮书》，或许将在今年下半年正式推出5G消息，也就是SA正式商用的时候。《5G消息白皮书》显示，运营商传统的短信业务因功能简单、体验受限，已无法满足用户多样化的需求。5G消息业务不仅支持个人用户之间的多媒体消息交互，还使得行业客户能够为用户提供基于富媒体的新型数字化交互服务。

值得注意的是，8月17日，深圳率先实现了5G独立组网全覆盖。

“我国现在的5G应用其实和世界处在同步的水平，都处在萌芽阶段，大家并没有找到非常适合5G的，或者说只有5G网络才能支撑的应用，如今看来还需要时间，需要网络规模和用户规模，以及终端使用规模临界点的到来。”马继华说，历史经验看，所有的好应用都是在实践中被“意外”发掘出来并成长壮大的，并不是实验室里或者专家们臆想出来“揠苗助长”的结果。

中国移动总经理董昕也曾表示，从“杀手级”功能催生出“杀手级”应用不是一蹴而就的。当前，5G效能的发挥仍面临“建设运营成本大幅跃升”“科技创新协同能力不足”“产业融合体系尚未建立”三大难关，需要跨界合作、突破创新范式，充分释放网络创新效能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)