楼市疫后冲高回落 东西部分化加剧

本报记者 周雪松

据国家统计局数据，7月楼市成交面积和金额环比下跌近三成。专家在接受中国经济时报记者采访时表示，这表明疫后冲高回落，商品房市场修复速度有所放缓，与房地产调控政策收紧不无关联。同时值得关注的是，西部楼市降温明显，而东部楼市增长仍然强劲。

调控对成交产生一定影响

数据显示，2020年1-7月全国商品房销售面积8.36亿平方米，同比减少5.8%，降幅较1-6月收窄2.6个百分点。7月单月商品房销售面积为1.42亿平方米，同比增加9.5%，环比下降31.3%。2020年1-7月全国商品房销售额8.1万亿元，同比减少2.1%，降幅较1-6月收窄3.3个百分点。7月单月商品房销售额1.5万亿元，同比增长16.55%，环比下降29.6%。

1-7月全国商品房累计销售面积和销售金额数据显示，第一，商品房市场总需求仍然充沛，疫情冲击导致的业绩下跌正在不断被抹平；第二，7月单月全国商品房成交表现好于2019年同期水平，但是销售面积和金额均不及6月，说明修复速度进一步放缓。

亿翰智库华北研究院研究总监彭建在接受本报记者采访时表示，7月全国商品房成交面积和成交金额较6月下跌近三成的原因有四点：一是因疫情而延期的购房需求已在上半年集中释放，7月市场需求已回归常态；二是7月房企供货增加，为6月抢收做准备；三是6月份的业绩计入到2020年半年报，因此，房企在6月加大促销力度，以促进成交，抢收业绩，进入7月份后，房企抢收意愿降低，销售业绩也随之回落；四是7月份宁波、深圳、南京和东莞等城市从限购、限售、限贷等方面出台调控政策，政策调控收紧对商品房成交也产生了一定的负面影响。

7月投资环比下跌超两成

从房地产开发投资情况来看，2020年1-7月，房地产开发投资额为7.5万亿元，同比增加3.4%，增幅较6月扩大1.5个百分点。7月单月房地产开发投资额为1.3万亿元，同比增加11.7%，环比下跌25.6%。

上述信息意味着近期房企在房地产开发方面，投资力度加大，但是7月单月的数据也表明，7月投资力度不及6月。

彭建告诉记者，受疫情影响，2020年1-6月地方政府对土地财政依赖度较高，土地供应量大，因此，前6个月土地购置面积和土地成交价款已基本追平2019年同期水平。7月，根据亿翰监测的土地市场信息，全国200城合计供应规划建筑面积28394.6万平方米，同比增长5%，环比下降21%，土地供应降低直接影响土地成交面积。另外，7月初，宁波扩大限购范围，引领了7月地产调控政策收紧的大趋势，随后，深圳、南京、东莞也相继出台收紧的调控政策。

“房地产调控政策收紧，将降低地产开发商对房地产行业、局部房地产市场的预期，甚至会使房企在土地投资方面的积极性降低，或秉承观望态度，这将使得土地市场的成交活跃度降低，影响土地购置面积和成交价款。”彭建说。

下半年房企投资信心仍足

诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱对本报记者表示，房地产开发投资同比增速连续两月维持在正值，1-7月增速比1-6月提高1.5个百分点，但还未恢复至去年增速水平。下半年房企投资信心仍足，预计8月房地产开发投资增速稳步回升。

建诚晟业联合创始人苑承建在接受本报记者采访时分析指出，尽管东部区域火热，但西部有降温迹象，区域分化明显。7月，东部地区开发投资增速达到14%，超过西部地区单月12.5%的增速，成为增速最高的区域，比中部地区高出一倍。如果考虑到东部地区的开发投资规模是中部、西部地区的一倍有余，这一增速更加显示出东部地区市场的强劲。

此外，苑承建表示，除了开发投资的强劲，东部地区销售的强势更是明显。7月东部地区商品房销售面积单月增长16.2%、销售金额同比增长22.1%，1-7月商品房销售额更是由负转正，同比增长2%，远高于全国平均水平和其他地区。而西部、东北地区市场则显现降温迹象，楼市分化进一步加剧。

(责编：李都也(实习生)、李栋)