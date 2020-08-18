人民网>>财经

楼市疫后冲高回落 东西部分化加剧

2020年08月18日08:12  来源：中国经济时报
 

　　本报记者 周雪松

　　据国家统计局数据，7月楼市成交面积和金额环比下跌近三成。专家在接受中国经济时报记者采访时表示，这表明疫后冲高回落，商品房市场修复速度有所放缓，与房地产调控政策收紧不无关联。同时值得关注的是，西部楼市降温明显，而东部楼市增长仍然强劲。

　　调控对成交产生一定影响

　　数据显示，2020年1-7月全国商品房销售面积8.36亿平方米，同比减少5.8%，降幅较1-6月收窄2.6个百分点。7月单月商品房销售面积为1.42亿平方米，同比增加9.5%，环比下降31.3%。2020年1-7月全国商品房销售额8.1万亿元，同比减少2.1%，降幅较1-6月收窄3.3个百分点。7月单月商品房销售额1.5万亿元，同比增长16.55%，环比下降29.6%。

　　1-7月全国商品房累计销售面积和销售金额数据显示，第一，商品房市场总需求仍然充沛，疫情冲击导致的业绩下跌正在不断被抹平；第二，7月单月全国商品房成交表现好于2019年同期水平，但是销售面积和金额均不及6月，说明修复速度进一步放缓。

　　亿翰智库华北研究院研究总监彭建在接受本报记者采访时表示，7月全国商品房成交面积和成交金额较6月下跌近三成的原因有四点：一是因疫情而延期的购房需求已在上半年集中释放，7月市场需求已回归常态；二是7月房企供货增加，为6月抢收做准备；三是6月份的业绩计入到2020年半年报，因此，房企在6月加大促销力度，以促进成交，抢收业绩，进入7月份后，房企抢收意愿降低，销售业绩也随之回落；四是7月份宁波、深圳、南京和东莞等城市从限购、限售、限贷等方面出台调控政策，政策调控收紧对商品房成交也产生了一定的负面影响。

　　7月投资环比下跌超两成

　　从房地产开发投资情况来看，2020年1-7月，房地产开发投资额为7.5万亿元，同比增加3.4%，增幅较6月扩大1.5个百分点。7月单月房地产开发投资额为1.3万亿元，同比增加11.7%，环比下跌25.6%。

　　上述信息意味着近期房企在房地产开发方面，投资力度加大，但是7月单月的数据也表明，7月投资力度不及6月。

　　彭建告诉记者，受疫情影响，2020年1-6月地方政府对土地财政依赖度较高，土地供应量大，因此，前6个月土地购置面积和土地成交价款已基本追平2019年同期水平。7月，根据亿翰监测的土地市场信息，全国200城合计供应规划建筑面积28394.6万平方米，同比增长5%，环比下降21%，土地供应降低直接影响土地成交面积。另外，7月初，宁波扩大限购范围，引领了7月地产调控政策收紧的大趋势，随后，深圳、南京、东莞也相继出台收紧的调控政策。

　　“房地产调控政策收紧，将降低地产开发商对房地产行业、局部房地产市场的预期，甚至会使房企在土地投资方面的积极性降低，或秉承观望态度，这将使得土地市场的成交活跃度降低，影响土地购置面积和成交价款。”彭建说。

　　下半年房企投资信心仍足

　　诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱对本报记者表示，房地产开发投资同比增速连续两月维持在正值，1-7月增速比1-6月提高1.5个百分点，但还未恢复至去年增速水平。下半年房企投资信心仍足，预计8月房地产开发投资增速稳步回升。

　　建诚晟业联合创始人苑承建在接受本报记者采访时分析指出，尽管东部区域火热，但西部有降温迹象，区域分化明显。7月，东部地区开发投资增速达到14%，超过西部地区单月12.5%的增速，成为增速最高的区域，比中部地区高出一倍。如果考虑到东部地区的开发投资规模是中部、西部地区的一倍有余，这一增速更加显示出东部地区市场的强劲。

　　此外，苑承建表示，除了开发投资的强劲，东部地区销售的强势更是明显。7月东部地区商品房销售面积单月增长16.2%、销售金额同比增长22.1%，1-7月商品房销售额更是由负转正，同比增长2%，远高于全国平均水平和其他地区。而西部、东北地区市场则显现降温迹象，楼市分化进一步加剧。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved