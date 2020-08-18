原标题：格力电器董秘望靖东辞职

北京商报讯（记者 石飞月）8月17日晚间，格力电器公告称，董事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面辞职报告，望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，望靖东不再担任公司任何职务。

格力电器表示，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事张伟代行董事会秘书职责，后续公司将按照相关规定尽快聘任新董秘。

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