拟在天津投资102亿元 TCL重构三大业务引擎

北京商报讯（记者 石飞月）继上个月TCL科技成功摘牌中环混改项目后，8月17日，在TCL新动能战略发布上，双方公司首次同台亮相。
TCL创始人李东生透露，TCL将在天津成立北方总部，计划投资42亿元的项目，也将对中环投入60亿元，这意味着，TCL计划在天津地区投资102亿元。
据了解，中环股份主要从事光伏硅片与半导体硅片的研发与生产。硅材料是半导体产业最为基础的材料，可以说站在了整个电子产业的最上游。无论是中环所处的光伏新能源产业、或半导体产业，都极其符合TCL寻找新增长动能的核心诉求。
TCL科技副总裁、董事会秘书廖骞表示，TCL之所以在赛道中选择中环，源于中环的独特价值。技术上，中环在硅材料上的双线布局在全球产业史上不乏标杆，正是数十年的集约创新、集成创新、联合创新和协同创新，在半导体材料形成了深厚的技术沉淀，并下行引领了全球光伏材料产业包括金刚线切割、G12大硅片等主要技术创新。产业布局上，中环与上游产业密切协同，并将其制造、成本及供应链优势、与道达尔联手整合SUNPOWER拥有的技术专利及海外品牌渠道，有扎实的产业生态基础。
此前，TCL已筹划在天津设立北方业务总部，落地产业包括半导体材料及器件、新能源环保、核心基础电子部件、工业互联网及智能制造等在内的重点创新业务，建设较为完整的研发制造体系。
李东生表示，未来TCL将形成以TCL电子为核心的智能终端事业群、以TCL华星为核心的半导体显示及材料事业群、和以中环为核心的半导体与新能源材料三大业务引擎。
“我们的目标是在各大业务板块均实现全球领先：智能终端保持核心产品TOP 2的同时，持续丰富TOP产品组合；半导体显示保持大中小尺寸TOP 2，积极布局下一代显示技术并开拓新品类应用；新能源材料综合实力全球第一、组件前三，半导体材料规模和综合竞争力迈入全球前五。”李东生表示。
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