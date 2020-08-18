原标题：全球5G用户已超过1亿

北京商报讯（记者 石飞月）8月17日，华为轮值董事长郭平在深圳“点亮深圳,5G智慧之城”发布会上表示，目前全球92个运营商在合力部署5G商用网络，全球5G用户已超过1亿，全球5G部署将告一段落，下一阶段的重点是发展行业应用。

关于5G应用，中国信息通信研究院副院长王志勤指出，在三大方向中，智慧化生活占比达57.4%，在疫情防控中大显身手；在行业应用领域，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域的应用占比70%，将成为5G先锋应用领域。

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