2020服贸会：“硬核”科技盛宴带您感知未来

原标题：“硬核”科技盛宴带您感知未来

作为疫情发生以来我国线下举办的首场重大国际经贸活动，科技办会将成为2020年中国国际服务贸易交易会的主旋律。主办方将通过打造“云上会展”、提供多元科技体验，以及发布一大批高精尖的高新技术成果，为观众带来一场“科技感”满满的服务贸易盛会。

亮点 1

“偶遇”机器人 体验自动驾驶

疫情防控期间，身份核验和测温是目前人们出入各个公共场所的必经流程。本届服贸会将通过人脸识别、移动式红外测温等技术实现快速入场、无感测温，为参会客商和观众带来体验更佳的现场服务保障。与此同时，参会观众也将有机会在展会现场感受到各种互动性极强的多元科技体验。

“偶遇”机器人将成为观众们在逛展过程中的新体验之一。本届服贸会上，将有导引、零售、问询、安防等多种功能的机器人分布在展馆各处，为各种特定场景提供服务。在远场高噪音环境下，问询和导引等服务机器人的语音识别准确率能达到97%，垂直领域深度语义解析正确率能超过96%；AI智能服务机器人则可以通过交互引领进行导览，为观众提供室内外展区的精准导航服务。

自动驾驶技术在近些年的蓬勃发展过程中，已经逐渐呈现出接近服务化的趋势，作为中国服务贸易领域的龙头展会，本届服贸会也将为参会观众带来最前沿的自动驾驶技术。

据悉，本届服贸会将设置无人驾驶体验板块，结合多传感器融合感知定位等技术，使车辆具备遁迹巡航、自动避障等功能，为参会观众提供L4级别的无人驾驶观光车体验。

亮点 2

5G创新应用将科幻带入现实

站在屏幕前，隔空挥一挥手您就可以千搭百试、看到新装上身的效果；开车到了商场门口直接潇洒离开，5G全自主泊车能帮您停好车；只要一台VR一体机，通过5G和云服务器您就能看到超级震撼的巨幕全景VR电影……

今年的服贸会将通过近2000平方米的“微缩5G世界”，为公众带来融合智慧生活、教育娱乐等场景的真实体验与沉浸式参与。

5G通信服务作为2020年中国国际服务贸易交易会的重要板块之一，将以“5G智惠新服务 5G引领新贸易”为主题，为公众展现出“万物智联”的海量5G应用服务。

如今，5G时代应用服务的触角已深入到人们身边的各个领域。这次5G通信服务专题展区打破了传统模式，以应用场景为特征，以人们的生活、工作轨迹为线索，设立了5G之家、5G乐园、5G智行、5G新消费、5G新城市和5G新工业六大板块，融合了智慧城市、家庭生活、健康医疗、金融消费、社交传播、教育娱乐、交通物流、生产制造、城市管理等5G应用服务场景。

据主办方透露，展区将打造实景互动展示空间，将科幻带入现实，展示出5G时代的未来感。

在北京联通的VR试衣展台，公众只需站在屏幕前隔空挥一挥手，瞬间就可看到海量新装的试衣效果。无需触摸的方式既避免了试衣可能给衣物带来的损坏，又给试衣者避免了人群间疾病传播等问题。在向大家展示5G新技术为生活带来便利的同时，也为商家带来了经营新模式。

购物、游园时不用再操心车位问题，取车时也不必迷失于多层地下车库中。这次北汽集团将展示智能网联汽车领域的最新技术成果，带来从5G全自主泊车到5G平行驾驶的各种创新应用。而大唐高鸿带来的自动驾驶技术，将从智慧高速、城市交通、园区道路三大场景，让体验者自由选择9个场景感受在真实路面上的驾驶体验。

中国移动这次为观众带来了5G网络下的新文娱生活，5G+8K影院、5G云游戏、AR/VR文娱、异地同台演唱会等丰富体验，让观众可以一次玩转5G。

而中国电信则聚焦5G城市应用场景，将展示垃圾智能分类、智能通行、智能城市安防、智慧治水等5G智慧城市管理和服务应用。

亮点 3

3D虚拟展台打造“云上服贸会”

顺应疫情背景下会展业“从实体走向虚拟，从线下走向线上”的发展趋势，本届服贸会将基于人工智能、大数据、5G、虚拟现实等高新技术建设数字平台，打造覆盖展览展示、论坛会议、洽谈签约、运营管理的全流程、全场景线上展会平台，为参展商和观众带来全新的线上线下融合会展服务。

近日，小米、旷视、特斯联、作业帮、中文在线等上百家来自在线教育、文化服务、金融服务、5G通信服务等领域的企业已入驻服贸会官方网站开辟的“云上展厅”。截至目前，已有25场论坛将通过线上举办，另有70余场将采取线下办会、线上直播的形式进行。

据京东介绍，服贸会数字平台设计规划了大数据统计分析功能，展客商在搭建展台、发布展品、发布项目的过程中，平台将自动记录与相关内容关联的行业、领域、分类、所属地区等关键信息。值得注意的是，平台根据用户的浏览记录、画像信息进行智能匹配，精准推荐参展商、展台和展品信息，实现展商与采购商之间的高效连接，并跟踪成交成果。

据悉，“云上服贸会”将利用3D虚拟展台为观众提供看得见的智能体验，打破参展的空间限制；并通过5G、视频直播、在线翻译等技术手段连通线上线下会议论坛，利用专项资源保障高峰会议和高峰论坛的全媒体视频转播，打破地域和语言限制。遇到感兴趣的产品，客商和观众们还可以来到“云端虚拟洽谈间”，利用即时通讯、视频会议、在线翻译等服务实现在线洽谈。

考虑到疫情防控需要，本届展会还将在奥林匹克公园搭建室外展馆，满足国别和省区市以及各专题的参展需求。同时，本届服贸会还鼓励境内外企业和机构举办主题夜、商务沙龙、餐会酒会等晚间活动，为参展客商创造多维度的洽商交流机会。

亮点 4

一大批高新技术成果即将亮相

记者获悉，主打“科技办会”的2020届服贸会将充分考虑主办方、参展商、观众三个维度的不同需求，重点聚焦人工智能、5G、虚拟现实等新技术应用，设置5G站点、机器人服务等近30个技术应用点。旷世科技、猎户星空等一批高科技企业的高技术产品，也将为服贸会提供全流程、高水平的科技支撑。

人工智能头部企业旷视科技是服贸会“科技办会”的顶层设计和牵头实施方。结合今年疫情防控的特殊形势，旷视全力投入研发，在有限的时间内攻克了大客流下体温检测、戴口罩高精度识别、人员密切接触大数据分析等多个技术难题。在服贸会线下会场，相关AI技术将代替人工，实现疫情防护工作效率的指数级提升。“我们将以优质的服务保障服贸会胜利召开，提升服贸会科技体验和保障水平，展示中国的科技实力。”旷视相关负责人说。

除了有高科技手段进行支撑，本届服贸会上也将有一批高新技术新成果亮相。截至目前，主办方已征集拟在会期发布的协定协议、权威发布、联盟平台、首发创新、成交项目、招商引资等预筹成果100余项。

新成果的发布内容将涵盖科技防疫、网络安全、全息技术、人工智能、智慧家居、虚拟现实、电子商务、远程教育、影像共享等各类新技术、新服务在生活中的应用。其中，中科虹霸的基于虹膜识别的智能身份核验终端、兰亭数字基于5G技术的VR云直播平台等高新技术将悉数亮相，为观众们带来一场充满“硬核”科技力量的视觉盛宴。

实习记者 杨天悦 本报记者 赵鹏

(责编：毕磊、夏晓伦)