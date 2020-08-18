十亿补贴新菜篮 打造线上平价菜市场

早上7点，家住北京的刘阿姨熟练地拿起手机，下单了猪腿肉、圆白菜、土豆和牛腩。线上买菜是刘阿姨疫情以来养成的习惯，如今，她又多了个线上买菜的理由——线上的商品比超市菜市场还实惠。

刘阿姨用的线上买菜App叫做每日优鲜，在它最近推出的“十亿补贴新菜篮”活动里，无论蔬菜、肉蛋还是水产，价格都比其他平台便宜，有些商品甚至会优惠一倍以上。

“有时我做道有荤有素的家常菜还不到十块钱，算下来一个月能省很多。而且它的菜每份都刚好是一顿的量，正好响应了国家节约粮食不浪费的号召。”刘阿姨说道。

通过首创前置仓模式，生鲜电商每日优鲜已为数千万家庭提供了“3000款生鲜商品，最快30分钟达”的服务。此次其“十亿补贴新菜篮”首期商品覆盖了日常三餐所需的近50款菜、奶、肉、蛋、鱼，让老百姓在买得又好又快的同时，也能买得更便宜。

“卖菜关乎民生、利国利民，食材品质好价格好，老百姓的生活质量才更有保障。作为民生企业，我们推出‘十亿补贴新菜篮’，就是想为大家提供更多好而不贵的商品。”每日优鲜相关负责人说道，其还表示，尽管商品价格实惠，但品质却没打半点折扣。

今年以来，每日优鲜加大对上游供应链的投入，先后与凤祥、恒都、伊赛、十月稻田、新希望等头部供应商达成战略合作，并与山东、云南等优质果蔬产地签约，通过反向定制、订单农业、协同采购、规模直采等方式，一面确保商品品质，一面控制商品成本。

“我们和每日优鲜共同开发了好几款商品，自己也在标准化、数字化上也学到很多。”一位每日优鲜供应商表示，合作以来，自己的产业链条也在逐步升级中。

如今，保基本民生、保产业供应链稳定的六稳六保工作成为了经济发展的重点。每日优鲜推出“十亿补贴新菜篮”，不仅是助力内需、保障民生，也带动了整个生鲜产业链条升级，推动形成内循环为主的新格局。

每日优鲜相关负责人表示，“十亿补贴新菜篮”是一项长期举措，公司未来还会扩充“新菜篮”商品种类，持续保障老百姓的“米袋子”“菜篮子”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)