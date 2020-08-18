原标题：提供“让兴趣成为职业”的可能 “微经济”有大宝藏

短视频创业成为新“蓝海”，微博红人纷纷“流量变现”，微信公号成就一批创业达人……近年来，以“微”“短”“快”为特征的微经济走进中国人生活。

微经济不是小打小闹。国家发改委等13部门日前联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，鼓励大力发展微经济。微经济为何越来越火？目前，还面临哪些挑战？

提供“让兴趣成为职业”的可能

小宇是清华大学一名博士生，也是知名校园生活类短视频博主。在他的“抖音”账号里，清华校园美景、学习经验分享和个人生活Vlog(视频博客)是最常出现的三大主题。创立“抖音”账号不过两年，他的粉丝已经达到了100万，每月收入可观。

“以短视频平台为载体的微经济体现了一种流量经济效应。短视频博主通过发布原创短视频在平台获得越来越大的影响力，相伴而生的大量粉丝流量让博主获得了进行有偿品牌推广、签约运营团队等机会。这逐渐成为一种盈利模式，也为我们这些短视频爱好者提供了‘让兴趣成为职业’的可能。”小宇说。

业内人士指出，包括短视频在内，微经济囊括了微创新、微应用、微产品、微电影、微健身、微旅游等多种形式，体现在日常生活的方方面面。

“微经济的核心在于微创新，是小微企业、个体工商户等多元主体基于已经发展成熟的平台经济、通过小微创新实现的一种新业态。微创新可以是在各类平台上发布的文本、图像、声音、视频等数字内容产品，也可以是搭载平台所提供的出行、餐饮、零售等多样化服务。”商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威说。

此次国家发改委等13部门联合印发的《意见》明确提出，支持线上多样化社交、短视频平台有序发展，鼓励微创新、微应用、微产品、微电影等万众创新。

微经济首次进入官方文件视野，与其近年来迅猛发展态势不无关系。以微电影、短视频为例，日前发布的《中国微电影短视频发展报告(2019)》显示，截至2019年6月，中国网络视频用户规模达7.59亿，短视频用户规模为6.48亿，超过长视频6.39亿的用户规模，占网民整体的75.8%。短视频日均使用时长超过长视频，贡献了移动互联网时长增量的33.1%，新增网民短视频使用率高达53.2%。

在梁威看来，近年微经济在中国持续向好发展，呈现出巨大发展潜力，也吸引越来越多年轻人加入到这一新业态。国家发改委近日发布的《2019年中国大众创业万众创新发展报告》显示，2019年，新登记注册青年创业者达到446.7万人，增长4%；大学生创业者74.1万人，增长9%。

适应碎片化个性化的“微需求”

微经济为啥这么火？不少人认为，灵活自由、投入少、门槛低是它吸引大批从业者的重要原因。

“无须线下门店、投入成本低、符合现阶段消费趋势，这些因素促使越来越多人选择加入电商行业。”某电商服装品牌合伙人向延说，“现在的年轻人都很聪明，在这样一片互联网经济的‘蓝海’里，只要肯动脑筋、愿意干，每个人都能为自己创造更多发展的可能。”从去年7月在淘宝开店至今，向延的店铺关注量增长了2万多人，店铺微信号拥有1600多个客户，月均营业额达到8万元以上。

在中国社科院工业经济研究所研究员贺俊看来，微经济火爆至少有两方面原因。一是互联网经济的发展，基于互联网平台，微创新、微应用、微产品等微经济有了发展的基础；二是技术模块化的程度越来越高，平台的架构设计是由平台定位决定的，定位在用户参与型的这类平台拥有更加友好的“模块化”界面设计。例如抖音用户上传视频会有界面简洁、功能清晰的滤镜、音乐、剪辑工具，只要一分钟就可以上传视频，这无疑激发了短视频爱好者内容创作的热情。

对于微经济的发展，各平台在加大支持力度。抖音陆续推出“抖音音乐人亿元补贴计划”、扶持“三农”内容创作的“新农人计划”、面向高潜力达人的“繁星计划”等，通过流量扶持、作品补贴、技能培训等扶持政策，帮助不同领域视频内容创作者生产更多精品原创内容；人民网研究院、腾讯广告近日共同发起的“微创业扶植计划”公益项目，推出联合培训、规范标准、分享课程、趋势指引、开放工具五大措施，为特许连锁及各类中小微企业提供多元化创业解决方案与扶植政策。

专家指出，如今，人们日常生活中碎片化、便捷化、个性化的“微需求”日益增长，而随着5G、物联网、大数据、人工智能等新技术快速发展，音乐、阅读、资讯、健康、文化等各种生活娱乐内容的创造、传播和获取更多在微应用、微产品、微设备上得到实现，微型化、分布式、密集型的微经济实体逐步成为承载经济社会发展的有益补充，更加精细化、个性化、实用化的微创新满足了人们多样化需求，微经济作为新业态在社会生活中发挥越来越重要的作用。

“大众创新氛围的营造、平台经济的迅速发展、消费需求的不断升级等因素，都在助推着微经济这一新业态持续涌现活力。”梁威说。

激发“微经济”各类主体的创造活力

在微经济中掘金，并不容易。行业整体快速发展的同时，不少创业者也在苦苦挣扎。

“在短视频领域，许多有一定知名度的博主都会选择和运营机构签约，但目前运营机构和博主间的利益划分仍然没有较为明确的行业标准。”小宇说，“许多博主陷入了两难境地：‘单打独斗’难以获得投入资金和流量资源，签约机构往往会失去对内容创作的绝对话语权，在权益保障、利益分配方面也常常处于劣势。”

向延表示：“电商行业可谓‘成也流量、败也流量’。作为尚处于起步阶段的小卖家，在电商平台这一套非常成熟的竞价排名机制下非常被动。没有充足预算、没钱参加推广、拼不过大品牌和人气网红店，许多电商创业者的激情就是这样被一点点磨灭的。”

业内人士分析指出，延伸到各行各业的微经济也暴露出各种各样的问题：朋友圈购买商品，退货等权益无法保障；微博推广“软广”恶意营销，引发用户反感；短视频充斥低俗、色情、暴力内容；微电影粗制滥造，“把观众当傻瓜”……

“扶上马，还需送一程。”梁威说，“就政府部门而言，为推动微经济可持续发展，需要在激发创新和有效监管之间找到平衡点，既切实保护消费者权益，又有效激发多主体的创新活力，引导行业健康发展。就提供微经济发展土壤的互联网平台而言，各平台应该对平台上多元主体供给的商品与服务承担一定的监管职责。”

近期，针对微经济等新业态，政策支持连续发力。

此次发布的《意见》提出，实施新业态成长计划，建立微经济等新业态成长型企业名录，及时跟踪推动解决企业的政策堵点。

国家发改委、中央网信办日前印发的《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》提出，支持企业通过开放共享资源，为中小微企业主、创客提供企业内创业机会。面向自由设计师、网约车司机、自由行管家、外卖骑手、线上红娘、线上健身教练、自由摄影师、内容创作者等各类灵活就业者，提供职业培训、供需对接等多样化就业服务和社保服务、商业保险等多层次劳动保障。

国务院办公厅7月底印发的《关于支持多渠道灵活就业的意见》提出，合理设定互联网平台经济及其他新业态新模式监管规则，鼓励互联网平台企业、中介服务机构等降低服务费、加盟管理费等费用。

“微经济代表着一种信息化、智能化、模块化的发展趋势，对于新生事物，在发展初期出现一些问题是正常现象，对此我们要有包容的态度。”贺俊说，随着技术越来越完善、知识产权保护越来越规范，微经济必将迎来更大机遇，进一步推动平台经济、数字经济的建设与发展。

邱海峰 李嘉贝

(责编：毕磊、夏晓伦)