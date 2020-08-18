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湖北省启动疫后重振“十大工程”

2020年08月18日11:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月18日电（许维娜）据国家发展改革委消息，日前，湖北省印发《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020—2022年)》(以下简称《方案》)，启动疫后重振“十大工程”。

根据《方案》，湖北省将聚焦公共卫生体系、交通、水利、能源、新基建、冷链物流和应急储备设施、城市、产业园区提升、新一轮高标准农田建设、生态环境等十大领域，用三年时间实施一批打基础、补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目。截至目前，“十大工程”滚动项目库项目达4572个，估算总投资约2.3万亿元。

据介绍，实施“十大工程”是抢抓中央支持湖北发展重大政策机遇，集中力量办大事，发挥有效投资在非常时期对稳增长的关键作用，推动湖北疫后重振和高质量发展。

在公共卫生体系方面，全面提升重大突发公共卫生事件应急处置能力;建设同济医院国家重大公共卫生事件医学中心及武汉、襄阳、宜昌、黄冈等区域性重大疫情救治基地。

交通方面，高等级航道里程增至2150公里;高速公路通车里程增至7525公里。在水利方面，确保重点中小河流防洪标准达到10年至30年一遇，主要湖泊防洪标准达到10年至50年一遇。在能源方面，武汉城市电网初步达到国际领先水平，其他城市电网供电水平明显提升;能源瓶颈制约得到有效缓解。

在新基建方面，建成6万个5G基站，高铁里程突破2000公里，新型基础设施规模进入全国第一方阵。在冷链方面，打造3个国家级骨干冷链物流基地;补齐县域冷链物流设施短板。

城市补短板方面，县以上城市生活污水处理厂全面达到一级A排放标准;全省城市生活垃圾无害化处理率达到100%;城市易涝点整治全部完成。城市燃气普及率达到98%以上。

在产业园区方面，产业发展、整体实力明显提高。通过新一轮高标准农田建设，建成集中连片高标准农田1020万亩。

在生态环境方面，实现医疗废物、危险废物收集转运市县区全覆盖，每年整治1000个村的人居环境。推进沿江1公里至15公里范围内的化工企业关改搬转。

据悉，为确保三年行动方案落实，我省将完善省级统筹、分级落实、要素保障和督查通报四大机制，全力推进十大工程落实见效。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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