高温挡不住 杭温建设忙

8月15日,中铁上海工程局杭温铁路项目三分部党支部书记兼工会主度王俊清把西瓜送到一线员工手上。

连日来，浙江多地发布高温橙色预警信号，开启“炙烤模式”，仙居、盘安段杭温高铁建设工地上气温直逼摄氏38℃。中铁上海工程局杭温高铁项目参建员工在“五保一树”主题实践活动和“抗疫情、保增长、大干100天”劳动竞赛活动中战高温、斗酷暑、抢进度、保目标，挥汗如雨全力推进工程进度。

为确保在高温下作业员工的身体健康，避免中暑事件发生，该分部通过在施工现场设立了纳凉棚，调整作息时间，避开高温时段作业的同时，成立了“夏送清凉”小组，坚持每天给一线建设员工送去西瓜、绿豆汤、盐汽水、冰棒和防暑药品，保障参建员工以良好的身体投入工程建设。(王俊清 李帅 龙杰)

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