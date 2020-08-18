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华彬快消品西部区域总部将落户贵阳

2020年08月18日17:01  来源：人民网-财经频道
 

　　8月18日，贵阳市人民政府、贵安新区管委会与华彬集团签订战略合作协议。根据协议，双方就投资建设华彬快消品西部区域总部、功能饮料生产基地和华彬航空项目有关事宜达成一致。

　　华彬集团执行总裁、华彬文化基金会秘书长沈珠表示，华彬集团将全面整合西部11省优势资源，在贵阳建立华彬快消品集团西部区域总部、功能饮料生产基地，引入通航产业，开展低空旅游，建设经济、高效、便捷、绿色的西部陆海新通道。

　　据悉，华彬快消品西部区域总部将具备经营办公、商务接待、文化交流、生活居住、青少年培训等功能；功能饮料生产基地联合华彬上下游合作企业，实现聚集发展；华彬航空产业项目将在医疗救援、森林防火、政务通勤、灾害应急等方面开展合作。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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