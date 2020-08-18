潍莱高铁信号施工通过静态验收

2020年8月17日，潍莱高铁新建潍坊至莱西段信号施工顺利通过静态验收。中国铁路总公司专家组先后检查了昌邑南站室外箱合安装配线、道岔调试、引接线，昌邑南站、中继1站室内电缆井、电缆成端、分线盘绑把、爬架走线、内部焊线绑把、区间组合柜电缆走线、贯通地线、防雷、信号系统运行及设备运行情况，并对现场施工工艺、施工安全质量及施工资料等进行了全面核查。最后，评审专家组对中铁武汉电化局集团潍莱项目部信号架子队承建的潍坊至莱西段信号专业工艺标准、安全质量、标准化施工等情况予以充分肯定和高度评价。

由中铁武汉电气化局集团承建的潍莱线信号工程全长74公里，包含昌邑南站、王伯村站、中继1站、中继2站、中继3站、中继4站等，其中最大难点为胶莱河特大桥，全长25公里交通极为不便，再加上受疫情影响、节点工期严重滞后。为了减少延迟开工的影响，中铁武汉电气化局集团潍莱项目部信号架子队克难攻坚、集思广益，每一项工序都做到提前预想，超前谋化，主动组织自查自纠。杜绝等料、杜绝返工、杜绝工时利用不充份，通过一系列的不懈努力，在节点工期内顺利完成各项施工。

在17日的静态评审过程中，济南局电务部、潍莱公司、中国铁设、中铁咨询、中铁济南监理公司等设备厂家也对工程实体质量、工艺美观及相关项目竣工资料给予了较高的赞誉。

静态验收的顺利通过，标志着目前信号工程主体已完成，中铁武汉电气化局集团潍莱项目部在信号架子队召开了静态验收问题库-克缺销号布置会，会上定措施、定标准、定时间、定责任人，为后期的开通实验打下了坚实的基础。(邹善清 王艳鸽)

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