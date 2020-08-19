制造+服务，加出新活力（产经观察）

陕鼓总装车间员工为一家钢铁企业提供鼓风机组安装维护服务。

杨春君摄

服务型制造，是制造与服务融合发展的新型产业形态。前不久，工信部等15部门联合印发《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2022年，制造业企业服务投入和服务产出显著提升，制造与服务全方位、宽领域、深层次融合发展格局基本形成。

服务型制造到底长啥样？又怎样让制造业发生显著变化？近日，记者采访了河南、陕西、广东等地的制造业企业和行业专家。

服务型制造长啥样？

工业设计服务、定制化服务、全生命周期管理，是当前服务型制造的主要模式

走进宝钢湛江生产基地，全球为数不多的超大型高炉鼓风机正开足马力运转。中控室内，维保服务人员不时点击显示板，实时监测运营数据。而在“云端”的陕鼓远程故障服务监测平台上，千余名技术专家也同步在线监测、诊断，解决用户装置运行问题。

鼓风机是高炉气体输送的“心脏”。陕西鼓风机有限公司从单纯卖设备转向提供智能化的工业服务，在极大提升客户满意度的同时，也成功为陕鼓开拓出新增长点。

“前些年我们做过市场分析，发现每年上百台设备的产量是不可持续的，未来迟早会碰到‘天花板’。”陕鼓集团董事长李宏安说，既然增量难以突破，就从存量上想办法，直接服务于终端设备。

决心下定，紧接着便是一次大刀阔斧的改革。翻开流程再造表单：原先与客户服务不直接相关的油库、煤气站、铸造等18种业务被取消，取而代之的是设备全生命周期系统服务、工程设计服务、节能服务等18项工业服务业务。“目前公司服务队伍已由最初的30多人发展到超500人，服务产值占总产值的比例也从最初不到3%提升至35%左右。”在李宏安看来，工业服务不仅为企业创造了新价值，更成为一个纽带，让企业紧紧握住客户的手。

不只是全生命周期管理，大规模个性化定制也逐渐成为一种服务新模式，活跃于制造业企业。

打开指定网站，输入所在城市和小区名字，利用云设计平台的全国房产户型大数据，直接调取自己的户型，一键生成三维立体图，即可开始智能设计家居产品。随后，便可进行模块化设计，只需10秒左右就能出36张效果图，并生成二维码在手机中随时供查看。

在河南郑州市，大信家居有限公司通过产品设计定制化服务，不仅设计周期大幅缩短，客户满意度也明显上升。“传统的家居制造业产品都是预先设计，批量化生产，然后让客户挑选，但在挑选过程中容易出现成本高、周期长、设计不如意等问题。”公司董事长庞学元说，通过提供优质的设计服务，让客户全程参与，难题迎刃而解。在软件支撑下，个性化设计图像可以转换成数字代码，经过计算优化成最佳批量生产指令，通过物联网传递到制造和配送平台，四天以内便可出货。

“工业设计服务、定制化服务、全生命周期管理是当前服务型制造的几个主要模式，此外，供应链管理、共享制造、检验检测认证服务、节能环保服务等新模式也在不断涌现。”中国服务型制造联盟有关负责人说，过去制造企业专注于生产环节，以把产品卖出去为目标，服务型制造实现了从生产加工到制造服务的转型，将产业链向上延伸到研发设计，向下延展到品牌服务，不断提高全要素生产率和产品附加值。

中国社科院经济研究所所长、中国服务型制造联盟专家委员会主任黄群慧进一步解释，从世界制造业发展实践看，国际知名制造企业已纷纷实现向服务提供商的转型，服务性业务收入超过50%。“发展服务型制造，增加服务要素投入是大势所趋，将有利于我国制造业企业降本增效，尤其在疫情防控期间，有助于企业形成新增长点，对冲疫情影响。”

转型要迈几道槛？

一些企业面临观念转变和技术能力欠缺等难题

尽管服务型制造前景光明，但转型并不容易，不少制造业企业仍在观望。

“转型最大的掣肘往往来自固有认知。”陕鼓公司负责人介绍，2002年，公司依靠设备制造，产值近5亿元，当时提出要向“10亿小巨人”目标冲击，公司上下哗然——车间已满负荷运转，就算24小时加班加点也干不出来！“当时全公司上课培训，最终决定以‘制造+服务’为突破口，将产业链延伸至上游设计服务和下游诊断维修服务，从单一产品制造商向以产品为核心的服务商转变。”

观念一变天地宽。如今，陕鼓在风机设备制造和运维服务外，还发展了工业气体供送服务，在全国建立10个气体运营项目，为化工企业提供各种规格的氧气、氮气、压缩空气等运营服务，为企业发展拓出新路。据介绍，今年上半年，陕鼓销售额同比增长149%，利润总额同比增长23%。

拥抱服务型制造，一些中小企业也有能力不足的问题。

“发展服务型制造，要求企业有相关的知识储备和人才储备。在长期的专业化分工下，一般的中小企业专注于生产环节，往往很难拓展到产业链上其他环节。”黄群慧分析，随着数据逐渐成为重要的生产要素，制造业企业数字化水平不足成为向服务型制造转型的一大技术障碍。

一批服务型制造平台企业应运而生。“制造业服务化、向价值链两端转型，不少中小企业意愿强烈。”深圳怡亚通供应链有限公司副总裁邱普介绍，以广西贺州市的碳酸钙产业为例，由于市场遍布全国，过去当地企业以粗加工生产为主，产业链短、产品附加值低，不仅企业利润上不去，也极大限制了当地产业发展。“通过量身打造产业供应链交易服务平台，将下游企业引进来，形成碳酸钙产业集群，在有效促进企业从加工开采向销售服务转型的同时，也提升了当地产业层次，推动产业转型升级。”

“对于不少想要从低附加值生产拓展到高附加值服务的中小企业而言，平台企业将成为其实现跨越的‘助推器’。”中国服务型制造联盟有关负责人指出，按照《指导意见》，到2022年，还将新遴选培育包括应用服务提供商在内的100家示范平台，这将加快企业向服务型制造转型。

融合还有哪些新空间？

拓展服务领域、贴近服务主体、创新服务模式，在发展中探索，在探索中创新

采访中，记者发现不少制造业企业正朝着服务型制造的方向迈出更坚定的步伐，制造与服务两大产业的碰撞，不断擦出新的火花。

——拓展服务半径，向更大领域延展。

转型的轮子一旦开动起来就会释放出强大的能量，推动企业持续升级。通过转型，李宏安敏锐地发现，不仅可以用生产设备为企业输送能源，回收能源也有巨大市场。陕鼓决心二次转型，开发“能源互联岛”技术和系统解决方案，将可再生清洁能源和传统能源集成利用，提供多种能源的供应处理全生命周期系统服务，实现从百亿元级的风机市场向万亿元级的分布式能源市场的跨越。“前不久，在一家钢铁企业跨省搬迁项目中，我们设计并提供能源梯级利用服务，使其能源利用率提升7%左右，每年可增加收入超过3.37亿元。”李宏安说。

——贴近服务主体，向更远链条延伸。

走进大信家居生产基地，两座矗立的博物馆分外惹眼，一座是厨房文化博物馆，一座是家居生活博物馆，工厂俨然变为“旅游景区”。“全国有近2000家门店的顾客都可以来这里免费参观。”庞学元说，顾客在参观博物馆的同时体验了家居设计产品，实现了6∶1的顾客转化率，也就是说，平均每来六个顾客，就会有一个顾客购买定制家居产品。

——创新服务模式，向更新方向探索。

作为一家传统的女鞋生产商，广州天创时尚鞋业公司一直主打研产供销全链路经营，但随着市场竞争日趋激烈，销量一度遭遇“天花板”。

如何才能直接对接消费者，提供个性化产品和服务？前不久，在坤湛科技助力下，广州天创时尚鞋业公司首次将生产线引入直播间，消费者看到鞋子即可下单，下单后立即在生产线上排产。“从用户看到样品下单，再到产线精准满足用户需求，生产制造商和客户之间看不见的壁垒被打破了。”坤湛科技CEO闵万里说，由此企业在原有销售服务环节拓展出新的增长点。

“我国拥有培育服务型制造的肥沃土壤，一方面制造业门类齐全、具有完备的产业体系；另一方面，具有超大规模市场，应用场景丰富，再加上新一代信息技术的大力支撑，共同构成了发展服务型制造的良好基础。”在黄群慧看来，服务型制造应在发展中探索，在探索中创新，鼓励企业不断探索新模式新形态，更好推动制造业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 18 版）

(责编：杨光宇)