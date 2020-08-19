支付机构踩反洗钱红线 监管巨额罚单亮剑

针对第三方支付违规问题，监管重拳出击。8月18日，据北京商报记者不完全统计，年内央行至少已对支付机构开出41张罚单，罚没金额共计2.665亿元，其中28张是机构涉反洗钱违规被罚，累计被罚金额高达2.634亿元。从处罚类型来看，违反反洗钱规定、银行卡收单管理办法等是机构违规的“重灾区”，机构因反洗钱被罚的金额最高，而银行卡收单和支付结算领域违规问题也较为突出。

2.665亿罚单创单年纪录

第三方支付机构又被罚。近日，央行沈阳分行公布的行政处罚信息公示显示，第三方支付机构北京畅捷通支付技术有限公司（以下简称“畅捷通支付”）辽宁分公司、易生支付有限公司（以下简称“易生支付”）沈阳分公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，分别被央行沈阳分行处罚40万元和37万元。

针对此次处罚事件及后期整改事项，北京商报记者尝试对畅捷通支付、易生支付两家公司进行采访，但多次拨打畅捷通支付电话均未获接听，截至记者发稿也未获得易生支付方面的进一步回应。不过，从违规事由来看，两家公司均涉反洗钱违规被罚。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，支付机构涉反洗钱问题被罚，主要违反七大红线，包括未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，违反保密规定、泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。

前述案例只是支付机构频繁被罚的一个缩影。据北京商报记者不完全统计，截至目前，第三方支付行业年内已至少收到41张监管罚单，罚没金额合计2.665亿元，超过历史上单年罚单总额。

41张罚单中，百万级罚单有11张，被罚机构包括易生支付、银盈通支付、开联通支付、中付支付、敏付科技、新浪支付等；千万级罚单达5张，其中商银信公司涉16项违规行为一次性被罚1.16亿元，刷新支付罚单最高纪录。“年内央行对支付机构开出41张罚单，表明监管对支付合规工作的充分重视，反映出支付行业从重从严监管的态势。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉北京商报记者，从处罚金额、频次等来看，今年的罚单具有如下特征：一是处罚频次增加，伴随着监管顶层制度的日益完善和监管科技水平的精进，违规机构的“小动作”已难以藏身，发现一起、查处一起；二是金额屡破新高，对于违规情形恶劣、违规次数较多的“累犯”型机构，监管通过重罚表明其根治乱象的决心。

反洗钱未雨绸缪

北京商报记者梳理发现，41张罚单中， 28张是机构涉洗钱等问题被罚。今年以来，除了对机构层面处罚，监管对责任人的个体处罚力度也在加大。具体来看，涉反洗钱问题被罚的机构中，包括开店宝、财付通、福建一卡通、商银信、敏付科技、汇联通、新浪支付、国通星驿等机构均未逃过“双罚”。在单次罚单中，从商银信员工合计被罚65万元、银盈通支付员工被罚65万元、开联通支付员工被罚48.4万元等案例便可窥出，监管对违规行为担责的机构员工处罚金额也在加码。

“从被处罚的个人类型来看，既有管理层如公司总经理、副总经理，也有业务部门负责人，涉及风控、运营等关键部门，表明监管的靶向性和精准性正不断提升。”苏筱芮如是评价道。

观察处罚事由，未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告已成机构被罚的“通病”。

易观支付行业资深分析师王蓬博认为，今年反洗钱监管罚单频出，无论是金额还是频次均超出往年，一方面折射出机构的违规情形有所加重，另一方面也反映出监管机构的未雨绸缪，加大了对支付机构的检查力度。在他看来，当前，因为反洗钱规则非常细，涉及商户量广、交易量多，客户身份识别、大额交易报告或者可疑交易报告报送等，仍是支付机构反洗钱工作中的攻坚难点。

支付行业转型关键期

值得注意的是，针对洗钱、涉赌涉诈等支付黑灰产，多部门重拳出击，且监管力度持续加大。北京商报记者还注意到，除了因涉反洗钱问题被罚外，也不乏多家支付机构因为银行卡收单、支付结算及备付金问题被罚，其中银行卡收单违规问题最为突出，包括未备案进行收单、超范围开展收单、未按规定进行收单银行结算账户管理等。

“从多次被罚机构的业务类型来看，重点业务为银行卡收单的机构更容易踩到红线。”对于支付机构后期发展，苏筱芮建议，机构应从制度方面进行规范，例如针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度，加强特约商户管理；同时需要优化合规管理架构，引入合规、反洗钱领域的专门人才，深入学习和研究合规工作的监管要求；其次，应根据制度细化落实各项措施，例如建立收单交易风险监测系统，建立特约商户信息管理系统，借助科技手段将合规工作抓实抓细。

“最后，应警惕各项红线，机构不得挪用结算资金，如发现可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件的，需立即采取措施；发现涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。”苏筱芮称。

不过，王蓬博也指出，当前支付行业正处于转型关键期，不少机构已在向产业互联网、传统行业数字化改造服务等方面靠拢，但是转型需要成本、客户及不断投入等，在转型中，不少机构会迫于经营压力，不得不向一些灰色业务方面倾斜。

在一位资深行业人士看来，罚单压顶、经营艰难的情况下，很多支付机构的生存能力每况愈下。此背景下，监管应在增强金融风险技防能力的同时，进一步探索柔性监管。

(责编：李都也(实习生)、李栋)