央行超量续作MLF 短期降准概率下降

本报记者 孙兆 陈姝含

中国人民银行8月17日公告称，开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续作，充分满足了金融机构需求。公开信息显示，8月17日和26日分别有4000亿元和1500亿元MLF到期，合计有5500亿元。本次MLF中标利率为2.95%，与上次持平。同日，央行还开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，与上次持平。

释放流动性

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼对中国经济时报记者说：“此次MLF操作，主要是为了对冲8月-10月份地方政府专项债的发行。其目的就是释放流动性，助力地方政府专项债发行。”

复旦大学证券研究所副所长王尧基在接受中国经济时报记者采访时表示，除了本月有两笔总计5500亿元MLF到期的因素以及货币政策工具使用节奏的因素外，也有支持近期国债、地方债较集中发行的因素。

王尧基向本报记者指出，5月份以来，市场流动性较之前相对偏紧，因而8月份MLF的增量续作超出了市场预期，这至少向市场传递了在中央明确“国内大循环”战略背景下流动性将保持合理充裕的信号。而且，此次MLF续作的时机选在股市连续一周调整且在首批创业板注册制股票上市前夕，也兼顾了对股市的呵护。

上周，为对冲政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行连续5天通过逆回购累计净投放4900亿元，利率保持不变。央行还表示，将于8月17日对本月到期的两笔中期借贷便利（MLF）一次性续作，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。两笔到期的MLF合计规模为5500亿元，因此，央行此次对本月

到期的MLF进行了超额续作。

LPR或将“原地踏步”

“短期来看，MLF和逆回购的操作利率变动的可能性不大，因此，8月20号将发布的新一期LPR大概率不会调整，很有可能连续4个月‘原地踏步’。”董希淼说。

不过值得注意的是，LPR不变并不意味着实际贷款利率不会下降。随着LPR改革进一步深化叠加银行主动发力让利实体经济，银行可能会在LPR不变的情况下，进一步降低企业融资成本。

“LPR并非是决定企业融资成本的唯一要素，银行的加点因素或通过减免部分费用等，都可以帮助企业融资成本下降。接下来，企业融资成本预计还会有小幅下降，但幅度不会太大。另外，融资成本过低也并不一定是好事，过低的融资成本可能导致资金空转套利，或者让资金流入不该去的地方。”董希淼说道。

据央行近日发布的《2020年第二季度货币政策执行报告》显示，下半年要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，引导市场利率围绕公开市场操作（OMO）利率和中期借贷便利（MLF）利率平稳运行，保持货币供应量和社会融资规模合理增长。

“短期内降准概率不会太大。”董希淼表示，下半年货币政策主要是保持适度，既不会大幅度的收紧，也不会进一步的宽松。而对流动性的调节，短期主要通过逆回购来操作，中期的流动性主要通过MLF操作，而这就显示出下一步降准概率在降低。

王尧基认为，通过此次MLF超预期续作来看，下半年我国的货币政策不会转向，市场流动性有望保持合理充裕的状态。从目前情况看，由于MLF续作更能保证资金精准流向实体经济，近期降息降准的概率较小。但由于国际国内经济形势仍然复杂多变，年底前降息降准的可能性仍然存在。

(责编：李都也(实习生)、李栋)