考试报名费降价 职称制度改革三大利好为职业发展助力

近日，银行业专业人员职业资格考试办公室宣布降低资格考试报名费收费标准，由现行80元/科次下调至61元/科次。凡报名参加2020年银行业专业人员职业资格考试的考生均在此次调价范围之内。

这是疫情以来，银行业专业人员职业资格考试办公室关于资格考试信息的第三条重要公告。此前，职业资格考试办公室宣布2020年上半年考试延期，并将上、下半年考试合并至2020年10月24、25日举行。

实际上，近年来与银行业专业人员职业资格考试相关的好消息持续不断，例如个人所得税专项附加扣除政策和经济专业人员职称制度改革。前者从经济生活上，后者从职业道路上，为广大银行业从业人员带来关乎个人“钱途”与前途的重大利好。

2019年1月1日，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》正式颁布实施。《办法》规定对符合条件的纳税人可享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金和赡养老人共六项专项附加扣除。其中在继续教育专项附加扣除规定中，除学历（学位）继续教育外，纳税人接受职业资格继续教育，在取得相关证书的当年，可享受当年3600元个税专项附加扣除政策。银行业专业人员职业资格考试是纳入国家职业资格目录的考试，从2019年开始，取得银行业专业人员初级或中级职业资格证书，即符合个税专项附加扣除的条件，均可享受当年3600元个税专项附加扣除政策。

2019年6月19日，人力资源社会保障部印发《关于深化经济专业人员职称制度改革的指导意见》（以下简称指导意见），全面推开经济专业人员职称制度改革。《意见》首次提出了“以考代评”，指出“通过职业资格考试，即可申请相应层级的职称”。根据指导意见，职称制度与职业资格制度将会实现有效衔接。专业技术人员取得经济专业技术资格、房地产估价师、银行业、税务等领域相关职业资格，可对应经济系列相应层级的职称，并可作为申报高一级职称的条件。同时，职称制度改革后，经济专业人员初、中级实行以考代评的方式，不再进行相应的职称评审或认定。这一规定意味着打通了资格考试和职称评定的对应关系，银行从业人员一旦取得了银行业专业人员职业资格证书，便可根据要求申请相应的经济专业职称，实现了资格考试向职称评定的转化。

人力资源社会保障部于2020年1月9日印发《人力资源社会保障部关于印发经济专业技术资格规定和经济专业技术资格考试实施办法的通知》（人社部规〔2020〕1号）。

其中《经济专业技术资格规定》第十六条明确：“取得导游资格、拍卖师、房地产经纪人协理、银行业专业人员初级职业资格，可对应初级经济专业技术资格；取得房地产估价师、咨询工程师（投资）、土地登记代理人、房地产经纪人、银行业专业人员中级职业资格，可对应中级经济专业技术资格。”

无论是降低考试费收费标准，还是发出“减税大红包”，抑或是“以考代评”的职称制度改革，都体现了国家对个人的职业关怀，代表了国家对职场人士积极参加职业能力测评和继续教育的支持和倡导。随着我国银行业的转型升级和改革发展，对银行从业人员的专业能力要求越来越高，因此，要不断提升个人专业知识、技术与能力水平，通过获得银行业专业人员职业资格证书并参加银行业专业人员职业资格继续教育，进一步增强核心竞争力和创新能力，从而实现个人职业生涯的可持续发展。（清风）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)