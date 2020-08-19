第十二届全国既有建筑改造大会在京召开

“自80年代以来，我国既有建筑改造的历程和工作带有较强的时代特点。当前，既有建筑改造不仅要继续做好“面子”、“里子”的改造，更要做好“院子”的改造。”日前，住房和城乡建设部原副部长、全国政协委员齐骥在第十二届全国既有建筑改造大会上表示，建议抓紧梳理相关科研成果并加快成果转化，继续推进重点科技项目攻关，进一步完善既有建筑改造标准体系。

第十二届全国既有建筑改造大会主题为“凝聚行业力量，助力城市更新”，旨在探讨城市更新和既有建筑改造领域的发展方向、新技术、新成果，为城市更新和既有建筑改造工作提供更多更好的新理念、新思路和新举措。

“推动城市更新和既有建筑改造是做好“六稳”工作落实“六保”任务的重要举措。” 中国建研院总经理许杰峰在致辞中指出，中国建研院在国内较早的开展了既有建筑改造和技术研发，愿与行业同仁一起推动科技创新，加快成果转化，更好的服务于城市更新和既有建筑改造，践行国家“两新一重”重大战略，为新型城镇化建设发挥积极作用。

全联房地产商会秘书长赵正挺在致辞中表示，城市更新和既有建筑改造是一个系统工程，全联房地产商会城市更新分会重点围绕丰富专家智库、加强研究工作、举办系列活动及推动项目落地等方面开展工作。期待通过大会可以进一步加强产业链的交流与合作，探索出更多、更好的城市更新和既有建筑改造解决方案。

住房和城乡建设部标准定额司巡视员倪江波介绍了自“十二五”以来我国既有建筑改造领域取得的成效、中央政府工作报告要点以及未来工作重点。倪江波指出，我国既有建筑改造要建立起市场化、可持续的推动模式，不断探索创新，加强协调统筹，切实提升既有建筑绿色宜居水平。

中国建研院董事长王俊在《我国既有公共建筑综合性能提升与改造的思考》的主题报告中，围绕既有公共建筑发展现状、既有公共建筑综合性能提升路线图设计、既有公共建筑提升改造的技术政策支撑等方面进行了介绍，期望创建更加安全、高效、舒适的城市高品质的工作和生活环境。

中国工程院院士、同济大学副校长吴志强在《未来城市置顶技术》的主题报告中，围绕新时代城市与建筑明日技术预测、未来九大技术领域进行了介绍，指出“城市建筑智化、规划设计智化及建造组织智化是未来城市的发展方向。同时，吴志强号召大家关注社区公益，提倡“90/10”模式，让居民幸福持续升级。

全联房地产商会副会长柴志坤在《重视城市更新、促进城市转型发展》的主题报告中指出，城市更新工作具有紧迫性和长期性，应重视城市更新对经济社会发展的促进作用，正确处理城市更新工作中面临的问题，建立和完善城市更新政策保障机制，加大创新力度。

全国工程勘察设计大师、清华大学建筑学院教授、北京建筑大学建筑与城市规划学院院长张杰在《产业引领、文化铸魂》的主题报告中，对景德镇功能闲置的工业建筑修复更新项目进行了介绍。通过该项目的实施，完成了从园区到城区，从产业到城市综合业态的转变，带动了园区到城市区域的持续发展。

此外，天津百利环保有限公司总经理戴洪涛、东方雨虹建筑修缮技术有限公司总经理刘绍光、北京建工集团建筑技术公司副总经理蔡波分别从产业链的角度就装配式建筑、建筑修缮技术、绿色智慧等在城市更新和既有建筑改造领域中的应用进行了报告，并分享了相关工程案例。

据悉，由中国建筑科学研究院有限公司、全联房地产商会联合主办，中国建研院、全联房地产商会城市更新和既有建筑改造分会联合承办的“第十二届全国既有建筑改造大会”在北京召开。本届大会同期设置了六个分论坛，数十位相关领域的专家围绕城市更新和既有建筑改造领域相关政策、标准规范、科技研发、技术成果、工程案例等展开了深入探讨。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)