企业申领奖补更方便了

“我们的外贸生意受国外疫情影响，今年上半年开票销售下降15%左右，经营压力非常大。”位于江苏淮安的锦纶化纤有限公司总经理陆志栋坦言。

就在为流动资金一筹莫展时，一系列惠企利民政策的出台让陆志栋看到了希望。他第一时间提交了相关的补贴申请，只用了不到一个月的时间，一笔670多万元的援企稳岗补贴就打到了公司账户上。“及时的政务服务给了我们恢复生产的信心。”陆志栋感慨。

疫情防控期间，淮安市委、市政府在财政奖补领域进行了一场集成服务改革，着力解决政策分散导致信息不对称“散”的问题，企业申报奖补事项跑多部门找多人和奖补资金难以足额兑付“难”的问题，数据不共享、电子证照应用不广泛、申报材料多次提交“繁”的问题，办理流程环节多、等待时间较长“慢”的问题。

目前，该市财政奖补集成服务平台已梳理完成42个政策、154个财政奖补业务项开发上线。自6月3日平台上线试运行、8月1日专窗试运行以来，全市已优化合并环节363个，累计办理业务1726项，审批完成429项。与改革前相比，市本级事项办理环节、承诺时限、申报材料分别平均减少45%、60%、24%。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 10 版）

(责编：白宇)