福建构建全链条环境监管体系 明确事中事后监管责任

本报福州8月19日电 （记者邵玉姿）日前，福建省出台《构建建设项目全链条环境监管机制的指导意见》，意味着环评监管从“严进宽出”迈入“全周期、全链条、全要素”监管体系。

为明确事中事后“谁来管”“管什么”和“怎么管”，《意见》厘清责任边界，细化建设单位的主体责任、生态环境部门的监管责任和网格员的巡查监督责任，三方职责边界清晰，确保各自负责。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 13 版）

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