部委密集调研摸底 聚力"六稳""六保"央地全力攻坚冲刺

落实“六稳”任务、做好“六保”工作，各方已经开始发起全年攻坚冲刺。记者获悉，日前，国家发展改革委召开了重点省市“六稳”情况通报会商会议，调度十余省市经济运行情况，研究“六稳”任务落实进展着重分析落地堵点难点。地方层面也纷纷密集调研谋划，对照年度目标，将时间表任务书再细化，确保实现目标。

专家指出，前7个月我国经济稳定恢复，向好态势持续发展，为实现全年经济社会发展目标奠定了较好基础，下半年经济政策路线图已然明晰，接下来要在“六稳”“六保”落实落细方面再加力，确保宏观政策落地见效。

日前，国家发展改革委综合司召开重点省市“六稳”情况通报会商机制视频会议，调度北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、安徽、江西、河南、湖北、重庆、四川、贵州、陕西、辽宁等省市经济运行情况，研究已出台的助企纾困政策实施效果，着重分析政策落实过程中存在的堵点难点问题，并提出相关政策建议。

据悉，在会议上，各省市建议，要加强财税、金融、产业等政策的协调配合，提高政策实施的精细化水平，推动助企纾困政策落实落地，切实解决企业遇到的实际困难，尽最大努力稳住市场主体。

今年以来，伴随“六稳”“六保”相关举措的落地，相关的政策效应已经显现，多项经济数据呈现“暖意”，企业经营状况好转，复工复产逐月改善。不过，业内指出，完成全年既定经济社会发展目标，在剩余的不到5个月的时间内，依然需要精准加力，乘势而上，进一步巩固经济复苏态势。

记者了解到，当前，包括国家发展改革委、财政部、工信部、税务总局等多个部门在内，都在密切关注政策落地的情况，对企业运行情况、政策落地过程中的堵点难点进行再摸底再分析，确保政策落地见效。

在地方层面，近日，辽宁、山东、河北、河南等多地也密集召开“六稳”“六保”工作推进会，精准研判当前形势，部署下一步工作，将时间表任务书再细化，向全年目标奋力攻坚冲刺。

从地方部署的重点来看，千方百计保住市场主体，加快推进项目建设扩大内需成为下一步重要发力点。此外，着眼高质量发展，加快推进要素市场化配置、改善营商环境，也成为地方下一步的重点。

例如，辽宁省委、省政府8月17日召开的落实“六稳”“六保”工作推进会指出，要加快推进项目建设，狠抓中央部署的重大项目建设进度，加大“两新一重”领域投资力度，加快推进已签约项目尽早开工投产、达产见效。要真情实意帮扶企业，落实好中央助企纾困政策，千方百计保住市场主体。

山东省全省发展改革系统视频工作会议指出，一方面，要坚决咬定“六稳”“六保”和今年主要预期目标不放松，切实稳住经济基本盘；另一方面，要全力攻坚，确保经济高质量发展取得更大成效。具体包括突出项目支撑，集中增强投资拉动力；突出消费拉动，切实激活内需潜力；突出动能转换，加快筑优产业生态等多方面举措。

河南省上半年全省发展改革工作视频会议强调，继续发挥好推进重大项目建设和稳投资工作等专班作用，加强要素资源保障，扫清堵点难点问题，在保证工程质量安全的前提下，完成全年投资目标。

专家指出，7月30日召开的中央政治局会议已经指明下一步经济工作的重点和方向。以扩大内需为战略基点、国内国际双循环相互促进的目标方向已经明确，以保促稳、稳中求进的成效加快显现，为在危机中育新机、于变局中开新局开辟了路径。

国家相关部委也已明确政策路线图，相关举措紧锣密鼓实施推进。上半年新增减税降费已超1.5万亿元，一批重大平台、重大工程加快落地，专项债券、抗疫特别国债等中央资金全部直达市县基层……政策集成效应加速释放，发展的条件更加有利。

“下一步要确保宏观政策落地见效。要把扩大内需战略基点抓好，把保市场主体的关键点抓好，释放出中国经济的强大能量，尽快推动中国经济实现充分就业的均衡增长。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对《经济参考报》记者说。

“当前更加精准分析政策的效果和推进中存在的问题，是更好谋划下一步发展，优化下半年政策的重要内容。”中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，下一步，要坚持两个方面，一是问题导向，抓痛点、难点、堵点，二是将短期的政策、纾困企业的临时举措和市场主体中长期发展结合，帮助企业转型，提升企业高质量发展的能力。不仅着眼当前，还要兼顾长远。

在他看来，未来处理好三个关系非常重要：一是当前疫情防控和经济社会发展的关系，二是改革和发展的关系，三是新发展动能和传统动能的关系。稳就业、保住市场主体仍是当下非常重要的方面，此外，要保住民生底线，这需要精准帮助陷入困境的企业主体。更宏观长远来说，则要将体制改革和积极政策相结合，深化体制改革。

(责编：李都也(实习生)、李栋)