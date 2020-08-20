人民网>>财经

部委密集调研摸底 聚力"六稳""六保"央地全力攻坚冲刺

2020年08月20日07:47  来源：经济参考报
 

落实“六稳”任务、做好“六保”工作，各方已经开始发起全年攻坚冲刺。记者获悉，日前，国家发展改革委召开了重点省市“六稳”情况通报会商会议，调度十余省市经济运行情况，研究“六稳”任务落实进展着重分析落地堵点难点。地方层面也纷纷密集调研谋划，对照年度目标，将时间表任务书再细化，确保实现目标。

专家指出，前7个月我国经济稳定恢复，向好态势持续发展，为实现全年经济社会发展目标奠定了较好基础，下半年经济政策路线图已然明晰，接下来要在“六稳”“六保”落实落细方面再加力，确保宏观政策落地见效。

日前，国家发展改革委综合司召开重点省市“六稳”情况通报会商机制视频会议，调度北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、安徽、江西、河南、湖北、重庆、四川、贵州、陕西、辽宁等省市经济运行情况，研究已出台的助企纾困政策实施效果，着重分析政策落实过程中存在的堵点难点问题，并提出相关政策建议。

据悉，在会议上，各省市建议，要加强财税、金融、产业等政策的协调配合，提高政策实施的精细化水平，推动助企纾困政策落实落地，切实解决企业遇到的实际困难，尽最大努力稳住市场主体。

今年以来，伴随“六稳”“六保”相关举措的落地，相关的政策效应已经显现，多项经济数据呈现“暖意”，企业经营状况好转，复工复产逐月改善。不过，业内指出，完成全年既定经济社会发展目标，在剩余的不到5个月的时间内，依然需要精准加力，乘势而上，进一步巩固经济复苏态势。

记者了解到，当前，包括国家发展改革委、财政部、工信部、税务总局等多个部门在内，都在密切关注政策落地的情况，对企业运行情况、政策落地过程中的堵点难点进行再摸底再分析，确保政策落地见效。

在地方层面，近日，辽宁、山东、河北、河南等多地也密集召开“六稳”“六保”工作推进会，精准研判当前形势，部署下一步工作，将时间表任务书再细化，向全年目标奋力攻坚冲刺。

从地方部署的重点来看，千方百计保住市场主体，加快推进项目建设扩大内需成为下一步重要发力点。此外，着眼高质量发展，加快推进要素市场化配置、改善营商环境，也成为地方下一步的重点。

例如，辽宁省委、省政府8月17日召开的落实“六稳”“六保”工作推进会指出，要加快推进项目建设，狠抓中央部署的重大项目建设进度，加大“两新一重”领域投资力度，加快推进已签约项目尽早开工投产、达产见效。要真情实意帮扶企业，落实好中央助企纾困政策，千方百计保住市场主体。

山东省全省发展改革系统视频工作会议指出，一方面，要坚决咬定“六稳”“六保”和今年主要预期目标不放松，切实稳住经济基本盘；另一方面，要全力攻坚，确保经济高质量发展取得更大成效。具体包括突出项目支撑，集中增强投资拉动力；突出消费拉动，切实激活内需潜力；突出动能转换，加快筑优产业生态等多方面举措。

河南省上半年全省发展改革工作视频会议强调，继续发挥好推进重大项目建设和稳投资工作等专班作用，加强要素资源保障，扫清堵点难点问题，在保证工程质量安全的前提下，完成全年投资目标。

专家指出，7月30日召开的中央政治局会议已经指明下一步经济工作的重点和方向。以扩大内需为战略基点、国内国际双循环相互促进的目标方向已经明确，以保促稳、稳中求进的成效加快显现，为在危机中育新机、于变局中开新局开辟了路径。

国家相关部委也已明确政策路线图，相关举措紧锣密鼓实施推进。上半年新增减税降费已超1.5万亿元，一批重大平台、重大工程加快落地，专项债券、抗疫特别国债等中央资金全部直达市县基层……政策集成效应加速释放，发展的条件更加有利。

“下一步要确保宏观政策落地见效。要把扩大内需战略基点抓好，把保市场主体的关键点抓好，释放出中国经济的强大能量，尽快推动中国经济实现充分就业的均衡增长。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对《经济参考报》记者说。

“当前更加精准分析政策的效果和推进中存在的问题，是更好谋划下一步发展，优化下半年政策的重要内容。”中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，下一步，要坚持两个方面，一是问题导向，抓痛点、难点、堵点，二是将短期的政策、纾困企业的临时举措和市场主体中长期发展结合，帮助企业转型，提升企业高质量发展的能力。不仅着眼当前，还要兼顾长远。

在他看来，未来处理好三个关系非常重要：一是当前疫情防控和经济社会发展的关系，二是改革和发展的关系，三是新发展动能和传统动能的关系。稳就业、保住市场主体仍是当下非常重要的方面，此外，要保住民生底线，这需要精准帮助陷入困境的企业主体。更宏观长远来说，则要将体制改革和积极政策相结合，深化体制改革。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved