收益率承压 部分信托新发产品降至5字头

在流动性偏松、市场利率下行的大环境下，信托产品收益率节节下行。8月19日，北京商报记者注意到，目前市场上销售的信托产品中，大部分产品的收益率普遍在7%-8%，更有部分新发产品收益率已经跌至5%左右。在信托产品整体收益进入下行通道之时，部分收益偏高的产品成为“香饽饽”，但亦有专家提醒，面对收益情况的分化，投资者不应“蒙眼投资”，要重点关注产品本身、交易对手、还款来源、保障措施等方面的问题。

部分产品收益率跌至5%

远在江西的李皓（化名）是一位资深信托投资者，最近他想合理利用一笔闲置资金用于投资，但在浏览产品收益率时，李皓却发现，6%以上的信托产品已经逐渐多了起来。北京商报记者在翻看信托产品收益率时也发现了这种情况，10%以上的信托产品几乎不见踪影，大部分信托产品收益率普遍在7%-8%左右，更有部分新发产品收益率已经逼近5%边缘。

在一位信托产品销售人员提供的列表中，某信托公司一款投向为房地产领域的信托产品基准年化利率仅为5.6%，产品期限为36个月，认购金额为100万元，该项目资金用途主要为用于向借款人发放信托贷款，借款人用于目标项目建设。

另有一家信托公司发布的一款名为集合资金信托计划基准年化利率也仅在5.7%-5.8%区间，该信托计划的投资领域为工商企业，产品期限为12个月，资金用途主要是用于物业管理维护以及自持酒店和餐饮运营资金周转。

“几年前，信托产品收益率最高还能到13%左右，现在下滑幅度达到了一半多，已经很低了。”李皓告诉北京商报记者。

对于新发信托产品收益率降至“5”字头，一位行业观察人士向北京商报记者坦言，信托产品收益率下滑已经是不争的事实，但还是应理性看待，例如部分参与市场化竞争程度不够的公司产品收益率一般都普遍偏低。从机构发布的数据来看，8月信托产品收益率表现不佳，来自用益信托监测数据显示，上周（8月10日-16日）成立的集合信托产品平均年化收益率为7.09%，环比减少0.15个百分点，2020年初则在8%左右。

而在整个7月，情况分化也更为严重。用益信托统计数据显示，7月共计发行集合信托产品1736款，环比减少21.48%；发行规模1783.87亿元，环比下滑40.07%。此外，7月集合信托产品的平均预期收益率为7.05%，环比下滑0.23个百分点。

具体来看，预期收益率在8%以上的产品数量占比24.23%，环比减少4.11个百分点。预期收益率在7%-8%的产品数量占比42.69%，环比增加1.37个百分点；预期收益率在6%-7%的产品数量占比13.6%，环比增加0.09个百分点；预期收益率在6%及以下的集合产品数量占比19.39%，环比增加2.57个百分点。这也证明目前绝大部分信托产品预期收益率在7%左右，8%以上高收益率的产品规模占比则大幅下滑，而6%以下低收益的产品规模占比增长较为明显。

信托曾是“高收益、低风险”理财的代名词，但受监管政策的影响，自今年以来，集合信托产品的预期收益率呈现持续下行态势。在一季度，集合信托的平均预期收益率便跌破了8%关口，4-6月的平均预期收益率更是逐月下降，分别为7.63%、7.51%和7.29%。

市场对信托产品收益率走势大多不看好，用益信托研究员帅国让预计，降低企业融资成本是当前经济环境下货币政策的必然选择，预计未来一段时间内集合信托产品收益率大概率在7%附近波动。

优质产品认购热情不减

在信托产品收益率普遍呈下降趋势的背景下，优质产品更容易引发投资者的追捧。多位信托产品销售人员均告诉北京商报记者，“在当前市场利率下行的背景下，各类理财产品的收益本身就已经很低，信托产品还是占有一定优势，现在部分受捧的产品还是处于‘秒杀’状态，有的投资者排队很久都无法买到”。

“目前稳健投资、安全收益又高点儿的只有信托产品，好多产品都降了收益发出来，而且好的项目也越来越少，都需要提前排队预约。”在一位销售人员给到的热销产品信息中，信托产品的收益率也普遍在6%-7.5%左右，起投金额普遍在100万-300万元不等。

对此，金乐函数分析师廖鹤凯认为，收益率下行的并非只有信托，对标的银行理财预期收益率也在持续下行中，相对来说信托产品在稳健类投资中还是有比较优势，所以同等情况下就会出现认购火爆的情况，特别是现在政策面偏紧导致信托产品供给受限的情况下。

帅国让也同时提到，与其他机构相比，信托依旧在多工具、多市场、跨领域资源配置方面存在不可比拟的优势。信托产品的收益率契合投资的理财需求；相比于银行理财的低风险低收益和股票、PE产品的高风险高收益，信托产品的中等风险、中等收益特征很好地满足了市场需求。

但收益率的高低也不能成为衡量产品的标准，上述销售人员直言，“还是要看项目本身的优质程度，有些项目虽然只有6%的收益，但可能它的区位好，是经济比较发达的地区项目，以及风控措施比较完善，这类项目销售会比较快，从收益是很难判断的”。

投资者不能“闭眼买”

在收益率下行、“资产荒”背景下，普通投资者应该怎么选？一位头部信托公司资管人士建议，购买信托产品，首先要有风险意识，知道信托是有风险的，不是刚性兑付，不能“闭眼买”。其次，必须根据自己的风险承受能力和收益预期，匹配相应风险级别的产品，不能盲目追求“高收益低风险或者保本”。再者，提升自己的金融素养、专业评估能力，或者依靠专业人员的帮助，整体了解信托产品的投资计划、融资方背景、还款来源、抵押/质押/担保等项目情况以及信托公司的整体实力。

伴随着信托业转型的不断深入，未来信托公司的分化将愈加显著。帅国让建议投资者应关注以下几点，其一，在行业调整和分化中寻找相对稳定的头部公司；其二，规避大起大落的公司和有问题的公司；其三，在产品竞争力和信托公司综合实力之间寻找平衡点。

同样如廖鹤凯所言，投资信托或是其他理财产品都要量力而行，在自己承受范围内投资，不要不留余地，更不能放杠杆；不要汇集他人资金，也不要和其他人拼凑投资；认真测评自己的风险承受能力范围，不做超出自己承受能力的投资。现阶段购买信托产品，更多的还是要关注产品本身的状况，特别是交易对手、还款来源、保障措施等方面。

(责编：李都也(实习生)、李栋)