年内首只货基完成清盘 仍有500余只“迷你基”前途未卜

北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 李海媛）在今年权益类基金发行火热、规模大增的同时，货币基金却显得黯然失色。今年来，已有两只货币基金接连宣布清盘。其中，长江优享货币市场基金（以下简称“长江优享货币”）于8月19日发布公告称，已完成清算程序，成为年内第一只完成清算的货币基金。公开数据显示，除发起式基金外，截至二季度末，公募市场仍有509只基金规模低于5000万元清盘线。有业内人士表示，该现象或主要与投资者大量赎回有关，预估未来还会持续。

8月19日，长江优享货币发布清算公告，公告显示，截至最后运作日2020年7月22日，该基金总规模为2396.29万元。据了解，长江优享货币自2017年8月7日起开始募集，发行认购总规模为9.99亿元。但由于该只基金规模在今年二季度末已跌破5000万元的清盘线，根据相关规定，经2020年7月21日基金份额持有人大会表决通过，决定终止基金合同并对该基金进行变现及清算程序。如今，随着清算公告的发布，长江优享货币成年内首只完成清盘的货币基金。

根据季报显示，截至今年二季度末，长江优享货币基金总规模约为2461.51万元。但在一季度末，该数据还曾达到6229.7万元，高于清盘线。

长江优享货币并非年内唯一一只宣布清盘的货币基金。在此之前，中信建投货币市场基金（以下简称“中信建投货币”）也于8月3日发布基金合同终止及基金财产清算的公告，但目前尚未完成清算。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英认为，由于年内央行持续释放流动性，导致货币基金的收益持续居于底部区间，再加上通胀等原因，货币基金本身的价值也在下降，所以部分投资者会选择离开货币基金市场。而由于大量投资者的赎回，导致低于5000万元清盘线的基金越来越多，预估在未来这种现象还会持续。

据中基协数据显示，截至二季度末，公募基金规模达16.9万亿元，较2019年末的14.77万亿元大增2.13万亿元。然而，在行业规模整体提升的同时，迷你基金的数量仍居高不下。据同花顺iFinD数据统计，截至二季度末，除发起式产品外，规模不足5000万元的迷你基金仍多达509只（份额合并计算），较2019年末增加100只，在同期全市场6912只产品中，占比达7.36%。

对于前途未卜的迷你基金，王红英建议，以货币基金等固收类产品为例，对某些拥有多只同类型基金的基金公司而言，可以选择合并同类产品，来挽回即将面临清盘的结局。

正如王红英所说，部分迷你基金也曾采取合并同类的方式进行“自救”。早在今年4月，中信建投货币就曾表示，由于触发基金合并情形，根据基金合同约定，将推进该基金与旗下管理的其他同类别基金的合并事宜。公开数据显示，截至二季度末，中信建投货币总规模为1809.07万元。但由于合并失败，中信建投货币最终选择发布清盘公告。从这一情况不难看出，目前而言，迷你基金之间的合并可以作为一种选择，但仍有诸多难点存在。

(责编：李都也(实习生)、李栋)