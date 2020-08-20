张近东：坚持做好零售内核 坚持长期“价值战”

8月18日深夜，不同城市、不同岗位的苏宁人持续奋战在服务用户的一线，迎接苏宁30周年"818"的最后冲刺。苏宁控股集团董事长张近东表示，818是苏宁一年一度的狂欢节，苏宁人要永远保持追求极致服务精神的初心，要领先行业、领先对手，服务好用户和合作伙伴。

据张近东透露，818期间苏宁易购互联网平台、零售云平台均实现一倍以上的增长，通过“J-10%”计划、直播带货、百亿补贴、苏宁易购818超级秀等活动，苏宁在818期间持续回馈用户，全面提升用户体验。

“苏宁要聚焦商品、服务、场景三大零售要素。”张近东表示，首先要打造更开放高效的商品供应链体系，提升商品竞争力回馈消费者的同时，带动品牌商共荣发展；其次，要“专注好服务”，坚持“利他之心”和“技术驱动”，让用户易得、让员工获得、让伙伴值得；最后，要持续打造无时无刻、无所不在、贯通线上线下的零售场景，通过场景创新更懂用户、贴近用户。

同时，张近东透露，为了给消费者带去更多实惠与利好，要坚持长期“价值战”。对于覆盖苏宁618、818的“J-10%”计划，张近东表示：“不仅要持续打，还要范围更大、时间更久，就是要为用户而战。”

张近东指出，无论我们身处什么位置，无论我们将走向哪里，苏宁永远是为用户而战，永远要坚持做好零售的内核。零售是一场没有终点的马拉松，只要稳住就一定能赢。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)