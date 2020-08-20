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中国奥园多项核心指标连续增长 郭梓文称有信心完成全年销售目标

刘小菲

2020年08月20日16:04  来源：中国网
 
原标题：中国奥园多项核心指标连续增长 郭梓文称有信心完成全年销售目标

中国奥园上半年成绩单于近期出炉，多项核心指标持续增长。

数据显示，2020年上半年中国奥园实现营业额282.4亿元，同比增长19%；毛利润82.8亿元，同比增长18%；核心净利润28.3亿元，同比增长14%；核心净利润率10%；股东应占核心净利润24.5亿元，同比增长21%；股东应占核心净利润率8.7%。

销售方面，中国奥园前7个月实现物业合同销售约604.2亿元，完成全年销售额目标46%。其中截至6月30日，已签约未确认的物业合同销售约1,800亿元，将于未来2年逐步确认。

中国奥园集团董事会主席郭梓文在8月17日出席业绩会时表示：“未来几个月公司将进一步加大销售力度，有信心完成全年销售目标。”

　　

中国奥园2020年中期业绩发布会广州主会场

中国奥园2020年中期业绩发布会香港分会场

融资能力突出，在手现金足够覆盖短期借贷

在房地产调控趋势不放松的当下，房企内生资金的周转显得尤为重要。2020年上半年，中国奥园的现金回款率达90%。

与此同时，中国奥园积极开拓多元化融资渠道。今年2月和7月，中国奥园分别发行1.88亿美元和4.6亿美元的优先票据，利率分别为4.8%和6.35%。年内完成两轮共2.8亿美元三年期境外银团贷款，吸引了九家境外商业银行参与。2020年2、8月，中国奥园分别发行人民币25.4亿元五年期5.5%境内公司债及人民币11.8亿元五年期5.65%境内公司债。

截至6月30日，中国奥园总借贷约1030亿元，总现金约694亿元，为475亿元短期借贷的1.5倍；2020年7月，奥园已偿还及续期约63亿元的短期借贷，进一步减轻短期债务压力，短期借贷占比降至约40%。

中国奥园突出的融资能力及执行能力获得资本市场的肯定。2020年4、5月分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及“正面”评级展望，三大国际评级机构一致给予“正面”评级展望；境内信贷评级获联合信用评为中国最高信用等级“AAA”。

积极补土储，计入城市更新项目后总货值超万亿

丰富优质的土地储备是房企持续增长的保障。2020年上半年，中国奥园新增项目44个，新增可开发建筑面积约695万平方米(收并购项目占63%)，新增可售货值约人民币832亿元，平均土地成本为每平方米人民币3812元，保持了合理的土地成本及稳定的利润率，具有较强的抗波动能力。

7月，中国奥园完成收购京汉股份(000615.SZ)29.99%股份，成为京汉股份单一最大股东并取得其控制权，并入中国奥园财务报表。通过本次收购，中国奥园开拓资产包拿地的新模式，土地储备资源进一步丰富。

此外，中国奥园亦积极布局城市更新项目，已实现旧城、旧村、旧厂(三旧)改造全覆盖。截至2020年6月30日，中国奥园拥有逾50个不同阶段的项目，预计额外贡献可售资源约人民币6587亿元，其中粤港澳大湾区占95%，有助增厚大湾区土地储备，为未来增长提供持续动力。

截至2020年6月30日，中国奥园拥有土地储备总建筑面积约4874万平方米，权益占比78%，总货值约人民币5015亿元，计入城市更新项目后的总货值约人民币11602亿元，满足未来四至五年的发展。

下半年强化规模与效益均好发展

回顾2020年上半年，中国奥园管理层表示，“在新冠疫情暴发、宏观环境复杂多变的情况下，中国奥园积极根据市场变化灵活调整策略，实现物业合同销售及经营业绩稳健增长，利润率保持稳定。”

随着新冠疫情在中国受控，中国房地产行业持续复苏，区域及城市间分化明显，“房住不炒、因城施策”仍是市场主基调，行业及信贷政策预计将适时灵活调整，以促进房地产市场的长期稳健发展。

下半年，中国奥园将积极应对市场变化，紧抓不确定性中的确定性，在规模发展的同时，聚焦经营管理水平提升，注重规模与效益的均好性，深耕已有区域，加速推进城市更新转化，强化营销能力，提升产品竞争力及客户满意度，确保现金流安全，实现可持续、高质量的全面发展，为股东及投资者带来稳定、长期的回报。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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