2020中国医师节快手系列活动上线

原标题：谨祝你我 别来无恙 2020中国医师节快手系列活动温暖上线

2020年8月19日是第三届中国医师节，国家卫生健康委宣传司与中国健康教育中心、健康中国、光明日报、快手联合特别策划“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”系列主题宣传活动，向英勇无畏的抗疫追光者致敬。

治愈出院的新冠患者、坚守岗位的外卖小哥、英勇抗疫的医生母亲……各行各业的人们在疫情笼罩下会有怎样的境遇？主题宣传片《谨祝你我 别来无恙》将带领我们跟随镜头去看一看疫情下的众生百态。

新冠治愈患者在回到小区后邻居们暖心迎接

疫情期间外卖小哥为抗疫一线医生辛苦配送

抗疫医生与女儿数月后重逢拥抱

除了联合出品主题宣传片，在这个专属于医师的特殊节日里，快手站内各种精彩活动也在火热进行中。其中，定制版的医师节魔法表情“致敬医师”一经上线后，数千万网友参与拍摄，在这个特别的日子里向了不起的中国医师致敬！

快手还上线了中国医师节活动话题#了不起的中国医师#，鼓励大家用自己的镜头记录下身边的医务工作者，以及与抗疫有关的动人故事，向抗疫的勇敢者致敬，向中国医师致敬。

此外，医护工作者们在快手站内活动话题中也可以发布健康科普内容，分享日常生活，共同庆祝节日！

疫情带来生活的改变，有一群人却站在背后默默守护着我们。生命易逝，但爱与责任将化作无形的力量伴随我们的一生。他们用爱与责任谱写生命的奇迹，每一位医师，都值得被尊重。

在此次快手特别策划“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”系列主题宣传活动中，不仅展现了中国医师的守护力量，更让健康正能量持续传递。

快手将始终坚持平等普惠、真实向善的价值观，践行社会责任，正本清源，为公众传播权威、多元的信息，以“短视频+直播”赋能健康传播，持续打造正能量平台，用有温度的科技提升用户的幸福感。

未来，快手还将继续构建立体健康传播网络，为权威信息提供通道，为专业医生提供平台，以科技助力信息公开，为全民健康科普贡献一份力量！（郑梓）

(责编：毕磊、夏晓伦)