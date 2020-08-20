跟谁学宣布将招聘1.5万名应届毕业生

受疫情影响，今年的高校毕业生就业形势严峻，许多企业都出现一定规模的缩招和停招。而在线教育以互联网为依托，在疫情期间“停课不停学”的号召下，呈现出逆势增长的发展势头，需求规模不断扩大。

今日，在线教育公司跟谁学正式发布跟谁学及旗下K12业务高途课堂2021届毕业生校园招聘计划，将面向全球范围招聘1.5万名高校应届毕业生。

据跟谁学招聘负责人介绍，跟谁学及高途课堂2021届校园招聘的招聘岗位涉及技术研发类、运营类、职能类、业务类、设计类等五个大类，包含主讲老师、辅导老师等热门职位。2021届高校毕业生可以通过“跟谁学招聘”官网及官方微信号在线查找岗位、投递简历，从初试、复试、面试，最终拿到offer，可以全程实现“在线应聘”。

为吸引更多高校应届毕业生加入，跟谁学及高途课堂还计划通过官方招聘平台及各大主流招聘网站在秋季举办400余场线上宣讲会。如疫情缓解，跟谁学及高途课堂将走进各地高校，举办上百场校园宣讲会。此外，为了更好的吸引海外知名院校的毕业生，跟谁学及高途课堂还将在“领英”、“牛客”等主流招聘网站发起宣传活动，致力于招纳全球范围内的高质量优秀人才。

“教育事业关乎未来，在线教育前景广阔。我们需要更多的第一流人才加入，把原先只有一二线城市少部分学生能够获得的优质教育资源，用技术手段送到千家万户。”跟谁学CEO陈向东表示。

毫无疑问，高薪和良性晋升渠道是吸引优秀人才的重要因素。跟谁学招聘负责人表示，跟谁学及高途课堂将以高于行业平均水平的薪资来吸引全球的优秀人才，到岗后，公司还有完善的内部培训、明确的成长晋升空间，确保优秀人才能够招得来，留得住。

据了解，随着业务的快速发展，自今年年初以来，跟谁学与旗下高途课堂相继在郑州、武汉、西安、济南、合肥、南京、杭州、太原、天津、石家庄、南昌等地建立了10余个运营中心，为各地高校应届毕业生和有志于在线教育的人才提供了良好的就业机会。（牛广文）

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