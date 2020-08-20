人民网>>财经

高温下的风景线

2020年08月20日16:56  来源：中国网
 

　　8月17日，高温来袭，一件件钢箱梁周围正升腾着滚滚热浪，殷志勇斜倾着身体半蹲在几平方米的密闭钢箱梁内，身体被防护装备裹得严严实实，手持80多度的枪柄在焊接，一条条平齐的焊缝在殷师傅的身后延伸。

　　高温下的坚守

　　“戴着手套还是能感觉到焊枪的温度，更别说还要整日拿着它焊接。一天下来，手总是又肿又麻，眼睛也被汗水浸得雾蒙蒙一片。手经常被汗水泡得发白，戴着手套也不好擦汗，一般都用肩膀擦。”说着，殷师傅歪起一边肩膀，侧着脖子蹭下一些汗水。

　　“热归热，我干这份工作干了几十年了，这温度都习惯了！再说这要是停工了，还影响生产进度，不好！不好！”。不管冬夏，殷师傅工作时，不离身的永远是一套厚重的防护服。夏季，武汉高温警报不断，钢箱梁内闷热的环境，殷师傅的衣服被汗水湿了一遍又一遍，脱下安全帽，头发早已像水洗过似的，直往下淌水。殷师傅在常年的高温工作下，逐渐适应了这种闷热的工作环境。

　　“焊接这活儿还是得细致，焊缝不能出问题，出了问题桥可是要塌的，那我就罪过了！”。在闪现的火花与弥散的烟雾间殷师傅弓着腰半蹲着腿，一点一点挪动，在一处隙口较大的地方，竟换了七八次的身位，他才看着焊接处，满意地笑了笑。

　　高温下的挂念

　　“每天工作时间也不长，我们轮班的，暑假嘛！现在工作的话，没办法多陪陪家人。”女工顾有凤笑笑说。顾大姐经常要在钢箱梁顶部作业，远远看去是缩作一团的肉，蹲着身前胸紧紧地贴在大腿上，眼睛直盯着工作区，仿佛又成了一座碑，满满地写尽她的辛劳。

　　“我家娃只盼着他有出息，我苦点没事！”顾大姐每每谈起自己的孩子总是会自豪地笑起来。“每天工作都很忙，没事儿想想自己的娃就可以偷着乐呵会儿。那会儿我忙，我娃小点的时候我都没咋带着，有阵子娃叛逆我真的是很愧疚，感觉对娃的关心不够。”工地上的人都是有活儿就往哪儿走，有事就埋着头干，常常是顾了工作忘了娃儿，有了活儿丢了孩儿。

　　“我的娃，是我工作的动力！”顾有凤擦了擦汗水“做妈的肯定会多为了自己的娃想想，现在攒攒钱，将来娃要用了，也不急。”孩子是这位高温下的母亲最挂念的人，也是这位平凡母亲的降暑药、冰镇剂。

　　高温之下，不断变化的是一路上扬的气温，而不变的却是工人们对岗位的坚守，对亲人的挂念。对工作的认真与严谨让他们屹立于高温之下，对家人的牵挂对孩子的期盼让他们长足于施工一线，他们是酷暑之下最美的风景线。（刘平安）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved