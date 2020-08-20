8月17日，高温来袭，一件件钢箱梁周围正升腾着滚滚热浪，殷志勇斜倾着身体半蹲在几平方米的密闭钢箱梁内，身体被防护装备裹得严严实实，手持80多度的枪柄在焊接，一条条平齐的焊缝在殷师傅的身后延伸。
高温下的坚守
“戴着手套还是能感觉到焊枪的温度，更别说还要整日拿着它焊接。一天下来，手总是又肿又麻，眼睛也被汗水浸得雾蒙蒙一片。手经常被汗水泡得发白，戴着手套也不好擦汗，一般都用肩膀擦。”说着，殷师傅歪起一边肩膀，侧着脖子蹭下一些汗水。
“热归热，我干这份工作干了几十年了，这温度都习惯了！再说这要是停工了，还影响生产进度，不好！不好！”。不管冬夏，殷师傅工作时，不离身的永远是一套厚重的防护服。夏季，武汉高温警报不断，钢箱梁内闷热的环境，殷师傅的衣服被汗水湿了一遍又一遍，脱下安全帽，头发早已像水洗过似的，直往下淌水。殷师傅在常年的高温工作下，逐渐适应了这种闷热的工作环境。
“焊接这活儿还是得细致，焊缝不能出问题，出了问题桥可是要塌的，那我就罪过了！”。在闪现的火花与弥散的烟雾间殷师傅弓着腰半蹲着腿，一点一点挪动，在一处隙口较大的地方，竟换了七八次的身位，他才看着焊接处，满意地笑了笑。
高温下的挂念
“每天工作时间也不长，我们轮班的，暑假嘛！现在工作的话，没办法多陪陪家人。”女工顾有凤笑笑说。顾大姐经常要在钢箱梁顶部作业，远远看去是缩作一团的肉，蹲着身前胸紧紧地贴在大腿上，眼睛直盯着工作区，仿佛又成了一座碑，满满地写尽她的辛劳。
“我家娃只盼着他有出息，我苦点没事！”顾大姐每每谈起自己的孩子总是会自豪地笑起来。“每天工作都很忙，没事儿想想自己的娃就可以偷着乐呵会儿。那会儿我忙，我娃小点的时候我都没咋带着，有阵子娃叛逆我真的是很愧疚，感觉对娃的关心不够。”工地上的人都是有活儿就往哪儿走，有事就埋着头干，常常是顾了工作忘了娃儿，有了活儿丢了孩儿。
“我的娃，是我工作的动力！”顾有凤擦了擦汗水“做妈的肯定会多为了自己的娃想想，现在攒攒钱，将来娃要用了，也不急。”孩子是这位高温下的母亲最挂念的人，也是这位平凡母亲的降暑药、冰镇剂。
高温之下，不断变化的是一路上扬的气温，而不变的却是工人们对岗位的坚守，对亲人的挂念。对工作的认真与严谨让他们屹立于高温之下，对家人的牵挂对孩子的期盼让他们长足于施工一线，他们是酷暑之下最美的风景线。（刘平安）
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