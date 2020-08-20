新模式助力农业绿色发展

8月10日，为践行“创新驱动绿色发展”，引领农业“绿色种植革命”，新洋丰农业科技股份有限公司联合全国农技推广中心、中国农业大学等诸多机构、单位，在湖南省常德澧县举办绿色种植王牌挑战赛首场活动。全国农技推广中心肥料技术处处长杜森表示，要实现农业绿色发展需要科学的方法和种植模式。“因为我们的国家化肥用量偏多。所以这些年一直在推广测土配方施肥，化肥减量增效。包括有机肥替代化肥，这样的重大行动，就是为了实现绿色发展。”

据介绍，本次挑战赛将通过评选，选出符合“绿色种植王”“绿色种植合作伙伴”等称号的优秀种植户与经销商代表。同时积极推广新型种植技术及其绿色产品、促进当地农业绿色发展。

中国农业大学资源与环境学院副教授、曲周实验站副站长张宏彦表示，举办这样的比赛有积极的意义，通过大赛评比，激发广大种植户的应用绿色技术，应用绿色产品，应用绿色生态理念的热情，调动大家积极性。让农民通过这个活动，能够感受到技术的力量，在推动绿色发展的力量、新产品的作用、尤其是技术力量，必将对推动我们新型肥料产业的应用，乃至推动绿色生产技术的发展、推动绿色观念的实施，将具有非常重要的作用。

在此次活动中，种植户通过线上报名、初选、专家线下评审等环节，评出绿色种植王一、二、三等奖，并将配套宣传、全网直播，以全面提升产品的影响力和销售量。

新洋丰农业科技股份有限公司副总裁包雪梅表示，举办这样的活动主要是通过提高品质，来提高他们的销售价格，然后带动农民的增收。同时把果品的种植技术，带到农民身边。整合全套的种植解决方案。不仅仅是施肥，虽然新洋丰是做肥料的企业，但是更要提供全套的种植解决技术方案，包括施肥方案、植保方案、修剪及栽培管理。等等一系列的方法来帮助农民，种出更优质的葡萄来。

下一步，新洋丰还将通过系列活动，快速搭建绿色种植的优质资源整合平台。将行业专家、政府机构、权威媒体、种植达人等众多参与人员进行有效整合，从而实现农产品从种植端到流通端的效益联动与价值提升。

“新洋丰绿色种植王牌挑战赛”在全国选择十种具有地域代表性和经济价值高的典型作物，在布局全国的试验示范网络的基础上，真正扎根乡镇村。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)