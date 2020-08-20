中骏集团：上半年累计实现合同销售额401亿 同比增速8.2%

19日，中骏集团发布2020年中期业绩。

公告显示，2020上半年中骏集团共实现累积合同销售金额401亿元，同比增长了8.2%，完成年度目标的43%；收益151亿，增幅45%；期内溢利25亿元，同比增15%；应占核心溢利18亿，应占核心溢利率12.2%，上涨19%，增长率维持行业高位。

截止2020年6月30日，现金及银行存款结余与短期债务覆盖率为1.2倍，为公司持续稳步发展提供充足现金流。中骏集团管理层表示，今年上半年，中骏集团实现累计合同销售金额401亿元，同比增速8.2%。2019年全年销售额805亿，今年千亿目标可期。

凭借良好的市场判断和周期把握能力，今年上半年中骏集团继续保持稳健的拿地态度。

截至2020年6月30日，中骏获取新增地块10幅，新增土储332万平方米。至此，集团总土地储备达3303万平方米，其中应占总规划面积为2006万平方米，不断加大权益占比，持续优化的土储优势，令中骏足以满足企业未来3-4年的发展运营。

据了解，今年以来，中骏集团的土储结构也根据自身战略及市场形势有所优化，不仅侧重布局市场表现较突出的潜力城市群，也重点关注核心一二线城市，寻找不确定市场中，拿地及销售的确定性。较低的拿地成本及较高的溢价空间为企业未来获取利润空间提供了有力保障。

中骏集团相关负责人表示，秉持 “以未来决定现在”战略理念的中骏集团，于2017年提出地产千亿级开发及”FUN+幸福生活”生态圈的双轨战略；在此基础上，于2019年，构建以地产开发为主体，以新零售购物中心及长租公寓为两翼的“一体两翼”核心业务发展模式。

作为中骏“一体两翼”战略的两大业务板块，购物中心FUNWORLD世界城及长租公寓FUNLIVE方隅也坚持战略定力，全面提升协同效能，在5年计划的指引下全新起航，构筑中骏集团“换道超车”优势。

其中，长租公寓FUNLIVE方隅，定位中高端长租公寓市场。计划至2025年，全国布局20万间长租公寓，管理租金规模超100亿元，资本资产管理规模超600亿元。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)