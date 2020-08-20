大额订单接连落地 经济向好态势持续发展

2020年上半年甘肃省经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行回升向好。
据了解，三季度以来，甘肃四建集团公司进一步坚定信心，强化项目运行调度，科学排产，按照省委、省政府及集团总公司工作要求，在抓实抓细抓紧疫情常态化防控前提下，在确保安全生产前提下满负荷组织生产建设。围绕提升企业达产率、加快在建项目投产达产，全力以赴拓存创增，全力完成全年目标任务。总体运行情况可以概括为两个特点：一是大额订单接连落地，二是向好态势持续发展。
三季度良好的开局，离不开7月党委开展的作风建设活动，通过学学习教育统一思想、自查自纠认真整改、建立长效机制三个阶段，确保了制度执行没有死角，并且充分调动了各部室人员的主观能动性和干事创业的激情，极大的提升了企业执行力。
甘肃四建表示，未来，甘肃建投四建集团将在特级资质的基础上，坚持强化区域经济合作新模式的经营理念，凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，进一步提升企业的综合实力、社会影响力和市场竞争力，为后续企业持续拓宽市场区域、挖掘市场潜力，实现高质量发展开启新征程、谱写新篇章打下坚实基础，为甘肃省经济社会转型发展再添动力。
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