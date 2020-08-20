持续发挥金融输血 上海农商银行积极投身脱贫攻坚战役 

“我们这儿原来都是泥地，车进不来，只能靠腿走路。现在你看，我们种的水果都能运出去了，经济收入大大提高！”云南文山州马关县村民王太龙打心底里的欣喜，是对马关脱贫攻坚最美丽的肯定.

俗话说，“要致富，先修路”，2018年至2020年，上海农商银行累计投入捐赠资金480余万元，帮助当地建设2条产业道路和4条硬化道路，为绿色产品的流通和百姓的出行提供了实实在在的便捷，激活当地自身致富潜能；建设了9个垃圾焚烧池，改善了村容村貌和百姓的居住环境。如今，当地村民的人均年收入已较2018年初实现翻番。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。上海农商银行积极行动，在云南、在西藏、在崇明……在经济相对薄弱的地区将扶贫工作落到实处，担起社会责任，更让申城情谊跨越山河，温暖心灵。

保险保障建起来 意外风险避起来

日喀则是上海对口援藏的区域，也是西藏的深度贫困地区。山高谷深，路险坡陡，交通意外是当地农牧民的“梦魇”，家庭常因此被拖垮。

锁定当地农牧民的痛点和保障需求后，由上海农商银行牵头发起的一场多方联合协作的金融扶贫攻坚战拉开序幕。在上海第八批援藏干部的协调下，2017年起，该行携手上海保交所、人保日喀则分公司等多方金融力量，为日喀则市五县农牧民23万余人（其中近6万人为建档立卡贫困人员）量身定制了“吉祥安康”意外伤害保险，为当地贫困户筑起“保障墙”。

西藏拉孜县柳乡柳村的村民拉巴，在村道上驾驶三轮电动车时失控侧翻，经医院抢救无效死亡。拉巴的家人最终得到了保险赔偿金3万元，经济困境得到缓解。23岁的普珍，好不容易考上了大学，但父母相继因病去世，令她孤苦无依，学费也没了着落。5000元疾病身故保险赔款成了她的“救命稻草”。

2017年，捐赠200万元保费、86亿元保额，完成323笔理赔，赔款金额达241.6万元；2018年，捐赠200万元保费，86亿元保额，完成230笔理赔，赔款金额达240.6万元；2019年，增加投保大额住院补充医疗保险和社保重大疾病保险，将捐款金额从200万元提高至250万元，109亿元保额，完成260笔理赔，赔款金额达224.6万元。一笔笔数据，证明“保险”对当地村民的意义。

产业帮扶搞起来 当地经济活起来

尽管上海是全国最发达的城市之一，但这里依然有经济相对薄弱的存在——崇明，由于受制于交通等因素，崇明的经济发展落后于上海其他地区。对此，上海农商银行走了产业扶贫这条路。

相比直接给予经济支援，发展“造血”项目更有意义。不仅能带动当地经济，更能提升内在发展动力，优化当地经济结构，帮助改善就业。

2013年，上海农商银行加入全市国企帮扶大军，启动了为期5年的对崇明首轮“造血”项目工程的注资，每年投入500万元，共计2500万元，支持崇明地区富盛经济开发区创智园项目建设。2018年，首轮“造血”项目告一段落后，上海农商银行又再接再厉，参与到第二轮5年帮扶行动中，每年继续投入500万元，共计2500万元。

俗话说“授人以鱼不如授人以渔”，身为银行，脱贫攻坚的方法还有很多，联农带农就是其中之一。转变传统“输血”方式为激活当地“造血”能力，令脱贫更具可持续性。

上海农乐生物制品股份有限公司（以下简称“农乐生物”）是国家定点专业从事研发及生产生物、环保农药的高新技术企业。今年，以陕西延安洛川县苹果种植农民购买绿色农资为契机，上海农商银行与农乐生物合作开辟了农资融资、实时支付、销售渠道支撑等系列性的金融扶贫新模式。

农乐生物向洛川苹果种植农户提供“双减”（减少农药使用，减少化肥使用）有机肥套餐，在农户支出成本不高于普通化肥和农药的前提下，增加苹果单位面积产出，同时减少对土地的污染。而上海农商银行则开发“农?鑫e贷”个人在线贷款产品，帮助农户实现在线信用贷款申请，贷款专项用于支付农户购买有机肥套餐，实时支付至农乐生物的账户。待苹果成熟后，上海农商银行还为苹果种植农户免费提供该行网上商城作为额外销售渠道，帮助农户拓宽农产品销路。

截止7月6日，上海农商银行已为该项目提供授信额度5000万元，放款2180万元。目前，苹果平均亩产约5000斤，按近3年收购价格3元/斤测算，每亩销售收入约为1.5万元，毛利约为0.77万元，按照单农户种植面积50-150亩预计，年收入可达38.5-115.5万元。农户得以通过种植苹果致富，当地经济得以带动，真正走出贫困。

村行结对组起来 精准扶贫干起来

沪农商村镇银行是上海农商银行深入农村、下沉基层的触角，亦是脱贫攻坚路上的坚实力量。目前，在湖南、山东、云南、北京、深圳和上海共设有35家沪农商村镇银行，对口当地经济相对薄弱的地区，落实精准扶贫要求。

上海农商银行与其控股的沪农商村镇银行上下联动、点面结合、推陈出新，积极探索金融机构精准扶贫新模式，努力构建高质量可持续的金融精准扶贫长效机制。今年上半年，上海农商银行出资35万元与村镇银行共同在湖南、云南两省开展了11个项目的联动扶贫，涉及教育扶贫、基础建设扶贫和产业扶贫等多方面。近日，上海农商银行又携手云南地区沪农商村镇银行共同开展了“与爱同行，消费扶贫”活动，帮助云南贫困地区的农户、农业企业销售农副产品，带动当地经济。

目前，已有16家村镇银行确定了定点扶贫村（或单位），对口扶贫18个贫困村、475名贫困户、8家农业企业，村行派驻村扶贫干部22名。上半年，为对口扶贫村、扶贫户捐赠资金近60万元，物资价值逾13万元。

湖南沪农商村镇银行是精准帮扶的代表，慈利村行在当地零溪镇黄莲村创建扶贫再贷款示范点，建立“1+N”工作机制，运用人民银行扶贫再贷款资金，支持示范点企业张家界市新瑞生物饲料有限公司构建“公司+基地+农户”的经营模式，发展饲料加工经营产业。截至2019年末，慈利村行共为该公司发放贷款8笔共2100万元，帮助企业经营利润逐年提升，不仅解决了当地100余名农民工的就近就业问题，有效带动周边建档立卡贫困户发展产业，还惠及企业流转租赁土地涉及9个集中连片行政村1500余户农户。2015年至2019年，慈利村行共借入人民银行扶贫再贷款资金近3亿元，全部用于金融扶贫，扩大了金融扶贫覆盖率。（牛广文）

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