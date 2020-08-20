打造“一带一路”合作共赢新样板 中柬深化经贸合作站上新起点

人民网北京8月20日电 中国与柬埔寨是传统友好邻邦。近年来，中柬双边经贸规模不断扩大，中国已连续多年成为柬埔寨最大外资来源国。7月20日，中国——柬埔寨自由贸易协定谈判宣布完成，将进一步深化双方的全面战略合作伙伴关系，促进高质量共建“一带一路”，打造“一带一路”合作共赢新样板。

8月18日，由北京市商务局、柬埔寨王国驻华大使馆商务处、中国国际电子商务中心联合主办的柬埔寨投资机遇推介会以线上方式举办，旨在深入了解柬埔寨的最新投资机遇和政策，推进北京市与柬埔寨的经贸合作，探讨当前形势下的中柬经贸发展前景。北京市商务局对外经济合作处处长庄建蓉、柬埔寨王国驻华大使馆公使衔参赞铁弓、中国国际电子商务中心国际合作与培训部总经理胡杨等出席线上会议，安永（中国）企业咨询有限公司、中柬金边经济特区有限公司等70余位中方企业代表参加了本次线上研讨会。

北京市商务局对外经济合作处处长庄建蓉在致辞中表示，今年年初全球爆发了严重的新冠疫情，受疫情影响，人员、物资跨境流动不畅，供应链难以有效正常运转，经济合作难度加大，尽管如此，中柬两国经贸合作长期向好的基本面没有改变，而且出现了强大的韧性。

在此背景下，北京与柬埔寨的进出口逆势增长。在双边贸易方面，2019年，北京与柬埔寨双边贸易额4.5亿美元，同比增长4.9%，其中出口2.2亿美元，进口2.3亿美元，今年1-6月，北京与柬埔寨双边贸易额2.7亿美元，同比增长10.1%。其中出口1.3亿美元，同比增长10.6%，主要出口商品有纺织纱线、织物及制品、钢材和通断保护电路装置及零件。进口1.4亿美元，同比增长9.5%，主要进口商品有农产品、未钻轧钢及钢材、铜材和服装及衣着附件。

在双向投资方面，2019年度北京市对柬埔寨新增直接投资950万美元，今年上半年北京市在柬埔寨新增直接投资233万美元，其中累计非金融类直接投资7102万美元，境外投资行业以矿业为主。

庄建蓉表示，“一带一路”建设进一步发展将给中柬带来更多的市场机遇、合作机会，在疫情常态化条件下，中柬经贸合作将以灵活、稳妥的方式积极推进，不断诠释患难与共这一终点命运共同体的核心要义。

柬埔寨不仅是中国邻居，也是经济上互利合作的伙伴。柬埔寨政府对外资持欢迎和鼓励态度，出台了一系列政策措施，不断改善投资环境，正在成为投资的热土。

柬埔寨王国驻华大使馆公使衔参赞（商务）铁弓在致辞中说，柬埔寨劳动力充沛的国家，被评为是世界上最年轻的国家，GDP已经连续超过了20年在7%以上，随着“一带一路”建设的不断深入，柬埔寨王国政府在洪森首赞亲王的领导下，制定了“四角”发展战略，与中国的“一带一路”战略相结合，真正地实现了务实合作、互利共盈。

铁弓还介绍了现阶段，农业、旅游业和轻工业等中柬双方重点合作领域的政策、税收等。他表示，柬埔寨投资政策的优惠以及出口便利政策的出台，会为中国的企业家到柬埔寨发展提供必要的条件。

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