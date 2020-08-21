加大逆周期调节 支持市场主体发展

本报北京8月20日电 （记者葛孟超）中国人民银行20日举行了“金融支持保市场主体”系列第一场新闻发布会。人民银行金融市场司副司长高飞在发布会上表示，目前金融支持稳企业、保就业政策初见成效，总体上实现了融资服务“量增、面扩、价降”，市场主体经营状况趋于向好。

贷款覆盖面明显提升。“7月末，普惠小微贷款余额为13.7万亿元，同比增长27.5%，连续5个月创有统计以来的新高；前7个月增加2.2万亿元，同比多增8810亿元，支持小微经营主体3007万户，同比增长21.7%。”高飞说。

除了贷款覆盖面增加以外，信用贷款占比持续提升、贷款利率下降等也体现出政策的积极成效。“7月末，单户授信1000万元以下的小微企业贷款中信用贷款占比17%，比上年末提高了3.8个百分点，前7个月新增首贷户超过167万户，占新发放贷款户数的16%，较上年末高了10多个百分点。”高飞说，7月新发放的小微企业贷款平均利率5.27%，较去年同期下降了0.91个百分点。

今年以来，人民银行加大货币政策逆周期调节力度，创新货币政策工具，千方百计帮助市场主体渡过难关、平稳发展。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 02 版）

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