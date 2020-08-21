新华社北京8月20日电 商务部新闻发言人20日就美修改出口管制规则并将38家华为相关实体列入出口管制“实体清单”应询答记者问。

有记者问：美国商务部于当地时间8月17日发布公告，拟针对华为公司修改出口管制规则，并将38家华为相关实体列入出口管制“实体清单”，请问商务部对此有何评论？

商务部新闻发言人说，美方再次升级对华为公司的打压，中方对此坚决反对。美方动用国家力量，泛化国家安全，不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制，这是对自由贸易规则的严重破坏，是对全球产业链供应链安全的严重威胁，也是对包括美国在内的各国人民福祉利益的严重损害。美方应立即停止错误做法。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 02 版）

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