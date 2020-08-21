农业科技创新港落户南京农高区

本报南京8月20日电 （赵敬翔、陈源斌）在18日举行的江苏南京国家农业高新技术产业示范区重大项目签约仪式上，示范区所在地南京市溧水区与南京林业大学签订协议，双方合作共建南林大新校区和农业科技创新港，将形成“校区、镇区、园区、社区”四位一体的创新载体，打造产教融合的“没有围墙的大学”，这标志着长三角农业科技创新策源地样本探索迈出重要一步，有利于进一步推动高质量发展。

溧水区委书记薛凤冠表示，示范区于2019年11月获国务院批复，目前累计签约招商项目16个，总投资46.4亿元，已集聚南京农业大学、江苏省农业科学院等7所知名院校、28家高新技术企业和市级以上科研平台80个。

当天项目签约活动中，还有江南大学建设的未来食品技术创新中心、南京农业大学高水平研究及产业孵化项目、江苏大学农机装备产业技术研究院、阿里巴巴数字乡村、规模达20亿元的中粮华润新消费产业基金和荷兰科集高标准农业智能温室及农业装备制造示范园等龙头性、引领性项目集中签约，来自生物农业、农机装备、智慧农业等领域的17位知名专家被聘为农高区专家咨询委员会首批委员。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 12 版）

(责编：杨光宇、白宇)