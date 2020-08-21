高分七号卫星正式投入使用

据新华社北京8月20日电 （记者胡喆）记者从国家航天局获悉，8月20日，中国高分辨率对地观测系统高分七号卫星正式投入使用。作为中国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星，该星的投入使用标志着高分专项打造的高空间分辨率、高时间分辨率、高精度观测的天基对地观测能力初步形成，将进一步满足用户在基础测绘、全球地理信息保障、城乡建设监测评价、农业调查统计等方面的数据需求。

高分七号卫星于2019年11月3日成功发射，卫星搭载了双线阵立体相机、激光测高仪等有效载荷，突破了亚米级立体测绘相机技术，能够获取高空间分辨率光学立体观测数据和高精度激光测高数据，是全球首个采用双线阵+激光测高体制实现1︰10000立体测图的卫星工程，大幅提升了中国卫星对地观测与立体测绘的水平。该卫星不仅可以满足国内用户的有关数据需求，还可为“一带一路”沿线国家提供有力的空间信息支撑，对提升我国航天国际影响力具有重要意义。

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