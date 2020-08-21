商务部：28个试点为服贸注入新动能

日前，《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》正式印发，新一轮服务贸易创新发展试点从原有的17个试点地区扩围至28个试点地区，进一步凸显了新时期服务贸易在国家区域发展战略中的作用。8月19日，商务部服贸司司长冼国义在商务部召开的新闻发布会上表示，将以新一轮服务贸易创新发展试点为平台和突破口，全面推进服务贸易改革、开放、创新，更加有力地推动经济转型升级和高质量发展。

促服贸改革全面深化

“7月29日召开的国务院常务会议指出，要充分发挥服务贸易对稳外贸稳外资的作用，围绕拓宽开放领域、提升便利水平进行改革探索，促进更高水平对外开放。”冼国义介绍，本轮试点，是在前两轮基础上的“全面深化”，重点围绕推动服务贸易改革、开放、创新，提出三个方面8项试点任务、122项具体举措。

改革方面，围绕服务领域审批权下放或取消、放宽市场准入等，提出16项举措，涉及运输、旅游、教育、国土规划、工程设计、商务服务等领域，如下放《船舶营业运输证》管理事权、外籍人员子女学校审批权，扩大技术进出口经营者资格范围，简化外资旅行社审批流程等。同时，从促进货物、资金、技术、人员、数据等要素跨境流动方面，提出38项便利化举措，进一步构建有利于服务贸易自由化便利化的发展环境。

开放方面，在运输、教育、医疗、金融、专业服务等领域，重点推出26项举措，主要是在更多领域允许境外服务提供者通过跨境交付、自然人移动等方式进入中国市场，如在中国境内经营无船承运，无须为中国企业法人；在条件具备的试点地区开展国内律师事务所聘请外籍律师担任外国法律顾问试点；允许台湾居民在试点地区注册登记个体工商户等。

创新方面，顺应新形势下数字经济的发展趋势，国家层面将在试点平台上大力推进数字服务、版权服务、医药研发、检验检测、在线教育等新业态新模式发展。同时开展数字人民币试点、便利外国人在华使用移动支付试点、促进“两头在外”的研发、检测等服务发展，促进国际精品赛事发展等业态模式创新。

记者了解到，2016年开始的第一轮试点重点是在财政、税收、金融、便利化等方面出台支持政策；第二轮试点在对外开放上有了新的突破，推出6项开放便利举措以及34项政策保障措施。“新一轮试点任务全面深化，更加突出深层次改革、高水平开放、全方位创新，相应的政策举措内容更加丰富，涉及面更广。”冼国义说，“从新举措的‘量’看，比上一轮试点多了80余项；从新举措的‘质’看，开放程度、政策力度和改革深度都比前两轮试点大得多。”

中西部地区迎发展机遇

扩大服务领域对外开放是创新试点的重要探索方向。

今年政府工作报告提出，要出台跨境服务贸易负面清单。冼国义表示，在这样的大背景下，扩大开放成为本轮试点的一项重点任务。“我们会同有关部门提出了26项开放举措，提出坚持要素型开放与制度型开放相结合、开放与监管相协调、准入前与准入后相衔接的原则，有序拓展开放领域，推动取消或放宽对服务贸易的限制措施；探索制度开放路径，在试点地区重点围绕新兴服务业开放进行压力测试。”冼国义说。

值得注意的是，本次新增的试点地区中有一半在中西部和东北老工业基地，比例比前两轮试点要高。冼国义指出，之所以这样布局，一方面，这是贯彻落实高质量建设“一带一路”、西部大开发、东北振兴等国家发展战略的需要；另一方面，近年来，中西部地区服务业和服务贸易发展步伐加快，具备制度创新的基础和条件。“我们希望，这些试点地区能成为中西部服务贸易发展的龙头，发挥示范引领作用，带动中西部整体服务贸易发展水平的提升。”冼国义说。

冼国义表示，未来将更加重视中西部地区服务贸易发展，加大支持力度，会同这些试点地区结合自身产业特点和区位优势，制定具体可行的实施方案，在数字贸易、运输、旅游、文化、中医药以及服务外包等生产性服务领域积极培育新的竞争优势，更好地促进经济转型升级和区域协调发展。

服贸长期向好趋势未变

今年以来，新冠肺炎疫情全球暴发，服务贸易受到较大冲击。冼国义介绍，上半年，中国服务贸易规模下降，但总体呈现趋稳态势，显示了发展韧性和活力，服务出口表现明显好于进口，也好于其他主要服务出口国，特别是知识密集型服务出口逆势增长，知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务等新兴服务出口增速均在15%以上，整体服务出口降幅小于进口19.5个百分点，带动服务贸易逆差下降46.1%，同比减少3440亿元。

“目前，国内疫情防控取得重大战略成果，但境外疫情仍在蔓延，世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，下半年我国服务贸易发展面临的形势依然严峻复杂。”冼国义说，“但我们也要看到，疫情对全球服务贸易格局和消费模式、消费习惯都将带来深远影响，服务贸易发展危中有机，我国服务贸易竞争力不断提升、长期向好的趋势没有改变。”

冼国义认为，此次全面深化试点将带来至少三个机遇：一是市场拓展机遇，全面扩大开放促进形成大市场，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为广大境内外服务提供者创造更广阔的市场空间；二是创新发展机遇，数字贸易、版权交易、在线教育等新兴服务出口成为新增长点，生产性服务业通过离岸外包和保税研发、保税检测等渠道更紧密更高效嵌入全球产业链供应链，吸引境内外资源要素更充分投入新业态新模式；三是国际合作机遇，试点为中国与“一带一路”等伙伴深化服务贸易合作提供了更广阔的空间。“可以说，试点既促进中国服务贸易高质量发展，也将为全球服务贸易发展注入新动能。”冼国义说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)