商务部：中国仍是各国投资热土

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）8月20日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，今年以来，星巴克、开市客、特斯拉等一批美资大项目纷纷落地到资，显示出美国投资者和美资企业对中国市场的信心。“事实证明，中国仍然是包括美国在内的各国投资者投资兴业的热土。”高峰说，“我们一如既往欢迎包括美资在内的外国投资者在中国投资经营，共享中国发展机遇。”

据美中贸易委员会8月14日发布的报告，91%的受访美国企业表示其在华业务保持盈利，83%表示将中国视为全球最重要或前五大市场之一，近70%的受访企业对中国市场未来五年的商业前景表示乐观，75%表示未来一年将保持或扩大在华投资规模。

7月底，星巴克CEO凯文·约翰逊还在业绩分析师会议上表示，在第三财季内，星巴克中国同店销售额每个月都在持续改善，超出预期。他介绍，基于星巴克在中国市场的差异化能力及战略优势，包括与阿里巴巴及红杉资本的合作，星巴克对中国销售将在2020年底实现大幅复苏抱有信心。同样的，特斯拉也于日前在中国注册成立了特斯拉保险经纪有限公司，成为其拓展保险业务的海外首站。

“今年外资大项目持续落地，1亿美元以上外资大项目到资占比68%，埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。”商务部外国投资管理司司长宗长青日前也介绍了一批外资企业在华布局情况。据商务部统计，今年1-7月，外商在华新设企业18838家，其中日本在华新设企业415家、美国860家、韩国849家、新加坡584家、英国296家、德国245家。

商务部国际贸易经济合作研究院外国投资研究所副主任张菲在接受北京商报记者采访时表示，疫情全球化并且常态化以来，中国对外资的吸引力主要体现在经济发展的韧性、巨大的市场消费潜力、政府高效的服务能力以及完整的产业链配套能力、科技创新活力等方面。

尽管当前也存在一些外商转移产业链的现象，但宗长青表示，“中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地。特别是今年以来我国疫情防控取得战略性成果，经济增长由降转升，使包括外资企业在内的各类企业复工复产情况好于全球，更加坚定了外商投资中国的预期和信心”。

“接下来，‘稳外资’仍然要靠我国经济中长期持续稳定增长、我国居民收入不断提高和消费需求的扩大。同时，对内外资企业一视同仁，使其公平竞争也非常重要。”张菲说。

值得一提的是，近期，国务院办公厅印发了《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，要求给予重点外资企业金融支持。同时，加大重点外资项目支持服务力度，对投资额1亿美元以上的重点外资项目，在前期、在建和投资等环节，加大用海、用地、能耗、环保等方面服务保障力度。

此外，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实施信息报告制度，大幅压减负面清单，营商环境进一步改善。未来，我国还将落实好外商投资法及其配套法规，加强外商合法权益保护，确保内外资企业一视同仁、同等适用各项优惠政策，让外商愿意来、留得住、能发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)