偷排水污染物 海翔药业子公司被罚100万

北京商报讯（记者 郭秀娟 姚倩）8月20日，海翔药业发布公告称，子公司台州市振港染料化工有限公司（以下简称“振港染料”）日前收到台州市生态环境局椒江分局出具的《行政处罚决定书》，振港染料因采取逃避监管方式排放水污染物被罚100万元。

《行政处罚决定书》显示，台州市生态环境局椒江分局在对振港染料进行执法检查过程中，发现振港染料存在通过逃避监管方式排放水污染物的行为。

《行政处罚决定书》指出，振港染料采取逃避监管方式排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条相关规定。台州市生态环境局椒江分局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条相关规定，结合台州市环境行政处罚电子平台量罚标准，对振港染料罚款100万元。

海翔药业称，公司已按照台州市生态环境局椒江分局的相关决定，停止振港染料生产并成立专项工作小组负责整改工作。根据目前相关安排，振港染料计划于2020年10月底前完成相关整改并恢复生产。公司将加大环保投入，对振港染料环保设施、部分车间、公共系统等进行全面改造升级。整改期间，公司将组织人员对振港染料环保负责人、污水处理专职人员进行培训，强化员工的环保意识，完善管理制度。

(责编：李都也(实习生)、李栋)