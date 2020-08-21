报告显示：三季度全球货物贸易有望部分回升

据新华社电世界贸易组织8月19日发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，反映三季度行情的全球货物贸易景气指数目前数值为84.5，低于上一季度发布的87.6，是该指数自推出以来的最低值。

不过，尽管全球货物贸易景气指数中多数组成指数处于历史低点，但部分组成指数已显露企稳迹象。世贸组织进而预测今年全球贸易缩水幅度可能更接近13%的乐观预期，全球贸易复苏轨迹存在呈L形的可能性。

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