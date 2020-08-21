福建：党建凝人心 山城小镇种瓜得“金”

林晓丽

2020年08月21日09:01 来源：人民网-财经频道

视频：山城小镇种瓜得“金” 人民网 王铣摄制

福建省南平市政和县杨源乡，山城小镇，千亩瓜田万亩绿。

8月的一天，太阳才刚“冒头”，杨源乡桃洋村村民叶榅通就扛着锄头，到村里的吊瓜地里除草。

正巧，桃洋村驻村第一书记邱伟明沿着瓜田旁的通村水泥公路走来，“老叶，这么早就来干活？”

叶榅通抬头擦了擦汗，笑答道：“家里的烟叶等着收成，这阵子没事干，在家闲不住，出来挣份儿工咧！”

这片给叶榅通带来收入的瓜田，一眼望不到头。回想着瓜田怎么从荒地变成现如今的模样，邱伟明说，“关键还是靠党建”。

“党建是魂，产业是根”八个大字竖在杨源乡一片千亩的茭白地里。在这个闽北小镇，产业定发展，党建凝人心，脱贫有力量。

“党建是魂，产业是根”八个大字竖在杨源乡一片千亩的茭白地里。（人民网 王铣摄）

心往一处想！产业发展有了目标

杨源乡的田说好也好，南方土壤、北方气候，夏日好乘凉，庄稼也好长。但也有不尽如人意的地方，比如，处在高山区，山多田少。

单说杨源乡桃洋村，以往，村里人都不指望家里的几亩田过活，年轻人早早外出务工，留在村里的人，在自家地里种些蔬菜自给自足。剩下的地不长庄稼光长草，成了抛荒地。

三年前，邱伟明刚从福建省政府办公厅下派到桃洋村任驻村第一书记，在村里转了几圈，看见村道旁的荒地直皱眉：放着好田长草，人都往外跑，村子咋能富起来？

“若想发展，要先有产业。”揣着这句话，邱伟明找到村两委，商量发展什么产业。

第一次开村委会，村头破败的村部里，村两委也没精气神，村里要发展什么，大家都没想法。

邱伟明琢磨着，村里的事要办成，得要有主心骨，党支部就需担起这个主心骨。很快，桃洋村确定了村党支部的引领作用。村里一有事就摆在台面上商量，大家一起出力出主意，久而久之，人心往一处想，干劲儿就足了。

一次村委会上，村两委一位干部说，“听说隔壁乡镇吊瓜种得不错。”

一听这话，大家一下来了精神，“隔壁乡也是高山区，跟咱们村一样”“气候、土壤都差不多”“说不定咱们村也能行”。

没过几天，邱伟明就跟村支书一起跑到隔壁乡镇，调研了好几天，回到村里，再开会一碰头，发展的思路就有了：种吊瓜不需要那么多劳动力，省事儿；瓜的根茎是苦的，不怕野猪吃；高山区种的瓜甜，个儿也更大。

政和县杨源乡桃洋村因地制宜发展吊瓜产业。（人民网 王铣摄）

邱伟明跟村支书还放心不下，又特意跑到吊瓜的原种植地安徽调研学习，了解到“吊瓜子在江浙沪一带很受欢迎，一斤要卖到四五十元”。最后，再请福建省农科院的专家帮忙论证，“一锤定音”。

调研扎实，方法科学，发展的信心就足了。2018年，邱伟明和村两委决定，先试种一百亩吊瓜。

劲往一处使！土地流转事好办

然而紧接着，难题又来了。

种吊瓜的地从哪儿来？若想把土地连成片，归根结底，绕不开土地流转。

起初，邱伟明想得简单，“给村民做做工作，都是为了村里发展，大伙儿都能理解。”

但是，真干起来，却让邱伟明傻了眼。抛荒地还好说，有些村民在地里种了些庄稼，若想土地流转，涉及到调田的问题。

原先村支部离群众远，自然地，村民们跟村委劲儿使不到一处。

土地流转推不动，产业发展就成了空谈。怎么办？村支部一琢磨，村里的党员带头干，村支部更要站出来！

“党员带头调田，村民们嫌调的田不好，党员就把好田让出来。”为了调田这事，桃洋村开了几次村民代表大会，征求意见；会后，村两委再一趟一趟往村民家里跑，解决一个个问题。

日子久了，村民们看村两委给村里办实事，大家渐渐生出了信任，便纷纷同意调田。人心齐，泰山移，100亩土地流转完了，吊瓜也在地里播下了种。

头一年，果子挂满枝头，村民们就看到了真金白银，6万元的村财收入入了账；第二年多种了50亩，村财收入将近20万元。

杨源乡桃洋村村民叶榅通在吊瓜田里除草。（人民网 王铣摄）

群众基础打得好，事情就好办多了。去年，桃洋村成立了现代农业发展有限公司，又成立了农业合作社，村民们纷纷入社，今年计划扩大种植的800亩土地也顺利流转。

产业发展好了，村里有了收入，农户也跟着受益。如今，像叶榅通一样的村民，农闲时就到吊瓜地里干活，一年有五六千元的工资，再加上自己种烟种菜，一年收入两三万元，早就脱了贫。

去年，叶榅通住上了新房，日子更上一层楼，“政府帮我们盖了房，现在心里没压力，就能安心干活了！”

智往一处谋！回乡创业有干劲儿

杨源乡下辖十五个村，村村都像桃洋村这么干。

在工作实践中，杨源乡探索和形成了“支部领动、群团推动、党员带动、群众行动”党建工作机制。

政和县是廖俊波精神的发源地。杨源乡党委书记陈健说，时任政和县委书记廖俊波同志，到该乡调研，因地制宜，因势利导，提出了杨源乡发展方向就是建设“绿色生态、旅游休闲”新杨源，帮助梳理出工作思路，即“抢机遇、打基础、抓特色、树品牌、保生态、促发展”。同时，乡党委、政府积极响应县委、县政府提出的“四大经济”发展战略，大力发展“回归经济”和“旅游经济”。

政和县是廖俊波精神的发源地，图为杨源乡廖俊波同志先进事迹教学点。（来源：杨源乡供图）

“回归经济”说到底是筑巢引凤，靠产业发展，也靠人心相向，这又离不开党建凝聚人心。

张书亮是回乡创业的乡贤之一。2018年春节，张书亮回乡探亲，村支书找到他，问他能不能回乡发展。彼时，张书亮在安徽种了四年瓜蒌，发展不错，规模不小，听这话有些犹豫。

最终打动张书亮的，是诚心。“听见村里人说村两委都在为村里办实事，我也得做点儿贡献。”

张书亮回乡种瓜的事情敲定，村支书忙前忙后帮他争取优惠政策、流转土地。当年10月，张书亮成立了福建省政和县桃洋闽土农业合作社，并任理事长。该合作社吸纳了包括2户建档立卡户在内的26户社员，在500亩土地上种下了瓜蒌。

张书亮在瓜蒌田里，向记者讲述回乡创业经历。（人民网 钟巧花摄）

如今两年过去了，瓜蒌挂满了枝头，张书亮站在瓜田里笑得合不拢嘴，他盘算着今年再扩大种植面积500到1000亩，把社员扩充到50户以上。

除此以外，他还有个更大的愿望。

与瓜蒌地隔一条马路的位置，是当地政府帮张书亮的合作社盖起的一间加工厂厂房。

“瓜蒌一斤卖二十几块，加工后的瓜蒌子零食一斤能卖四五十块。”张书亮打算把安徽的技术团队请到杨源乡，把种的瓜蒌加工后销售，“这样就能带动更多村民致富奔小康。”

还有大约半年，邱伟明就要结束驻村工作，回到原来的工作岗位上。邱伟明说，驻村三年多，最希望的就是能留下一支带不走的队伍，因为“产业的持续发展，需要这支带不走的队伍来完成”。

夏日里，风吹得藤上的吊瓜轻轻晃动，再过两个月，杨源乡又要迎来一年好收成。

杨源乡鲤鱼溪边的古民居。（来源：杨源乡供图）

(责编：许维娜、毕磊)