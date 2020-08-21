福建林农的新生活：林下“淘真金” 开启小康门

许维娜

2020年08月21日13:57 来源：人民网-财经频道

视频：“全国林改第一县”武平 （人民网 兰志飞 刘宁 王铣摄制）

八月盛夏似火，福建省武平县万物繁茂，生机盎然。

人民网“大道康庄”全媒体调研行来到有着“中国林改第一县”之称的龙岩市武平县。行走在田野山间，我们看到，以集体林权制度改革为契机，通过发展特色种养业富起来的村民们，喜悦之情溢于言表，他们连连赞叹：“以前，基本上靠砍树，上山砍几捆柴，现在发展林下经济，生活很不一样了。”“不敢说很富，脱贫是早就脱贫了。”

全国林改策源地——捷文村。（人民网 王铣摄）

在武平县万安镇捷文村的千亩灵芝基地，东留镇封侯村芙蓉李种植基地里，承载着脱贫攻坚希望的特色农产品喜获丰收……这是武平县近年来通过林下经济产业带动脱贫的新模式，也是打好脱贫攻坚战的治本之策。

“这是我们的有机灵芝、红菇、笋干……品质高，销路好。”李财林一边如数家珍地介绍村里多个特色农产品，一边向记者讲述村民脱贫致富、发展产业的故事。李财林是捷文村党支部书记，也是当地脱贫路上的“带头人”。

武平的林下经济蓬勃发展，得益于从这里发端的集体林权制度改革。2001年12月30日，武平在万安乡捷文村试点“集体林权分山到户”，颁发全国第一本林权证，随后在全县推广，成为“中国林改第一县”。

武平县万安镇捷文村全景。（人民网 王铣摄）

人民网调研组了解到，武平自实施林改以来，全县累计完成造林面积81万亩，超过林改前25年的总和，森林覆盖率提高到79.7%。

眼下，武平县大力发展林下经济和森林旅游产业，成为切实保障贫困户实现脱真贫、真脱贫的一剂“灵药”。

“如何充分利用林改后丰富的林地资源和山区空间环境？农村不是种植就是养殖，我们鼓励引导有产业发展能力和意愿的贫困户，重点发展高效种植养殖业，实现靠山吃山、养山富民。”李财林告诉人民网调研组，捷文村是全国林改策源地，经过近二十年的不懈努力，把生态价值实现与脱贫攻坚有机结合起来，实现生态保护与生态扶贫双赢。

“生态环境改善了，要想摆脱贫困，必须要有可靠的产业支撑。” 李财林坦言，担任村党支部书记以来，如何利用产业造血，实现村民脱贫致富的可持续发展是他工作的重中之重。

万安镇扶贫办负责人王文琳在接受调研组采访时表示，2013年10月武平被国家林业局确定为首批国家林下经济示范基地以来，积极推广“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的运作模式，鼓励和引导农民大力发展林药、林菌、林花、林畜、林禽、林蜂等林下经济，还出台了专项政策重点扶持紫灵芝、养蜂等产业发展。

去年，武平全县培育林业新型经营主体113家，建成林下经济示范基地185个。其中，紫灵芝种植8072亩，养蜂达5.2万箱，参与林农约3万户，实现产值34.2亿元，户均增收约5万元。

“捷文村坐拥2万多亩山林、森林覆盖率达到84%以上，世代靠山吃山。”李财林说，万安镇采取“政府主导、公司支持、贫困户参与”原则，统筹上级扶贫资金4.2万元，按整村推进模式流转林地，作为灵芝种植基地，由捷文村贫困户自愿报名参与种植。

武平县捷文兴林灵芝专业合作社的灵芝长势喜人。（人民网 兰志飞摄）

这里的林下产品有机灵芝是当地一绝。“我2017年试种30亩，第二年，又试种了100亩仿野生灵芝，不断扩大种植规模，到现在已经有1200亩紫灵芝。”林农李广军成功将灵芝做成了产业，走上了致富路。

“这两年，我一家生活发生了大变化，开上了车，有了住房。” 李广军的故事只是捷文村发展变化的一个缩影。

距离千亩灵芝基地不远，谢春荣和妻子正忙着在自家脐橙园里施肥。此前，在当地政府帮扶下, 谢春荣一家实现脱贫。他先后选择了养蜂，种植红姑、草珊瑚和脐橙等，年收入从2万到10万有余，生活逐渐改善。

烈日下，汗水从谢春荣黝黑的脸颊滴落。他说，“累也高兴，有稳定收入我就高兴！”

“谢春荣是建档立卡贫困户，在党委政府的引导下，他靠着勤劳的双手，扎实发展林下经济，一步一个台阶，成功脱贫并成为脱贫致富的典型代表。”挂钩捷文村的万安镇副镇长姚志昊说。

类似的故事不胜枚举。

武平县东留镇封侯村潘秀英家的芙蓉李果园喜获丰收。（人民网 兰志飞摄）

武平县东留镇潘秀英的李子，采摘接近尾声。该镇所产芙蓉李以果肉深红、肉厚核小、汁多味甜、松脆爽口而闻名。潘秀英告诉调研组，通过参与激励性扶贫项目，她种了5亩芙蓉李。“一棵树，大概产200斤，能卖出400多元。”望着自家的“摇钱树”，潘秀英说，有了好政策，只要勤劳，就不会穷。

在深化林改过程中，一个个惠农富民举措在当地得以实施。如，武平县继在全国率先开展林权抵押贷款、组建村级担保合作社以来，2017年7月又率先推出“普惠金融·惠林卡”金融新产品。截至目前，全县累计发放林权抵押贷款4.2亿元，“惠林卡”累计授信5499张5.09亿元、用信3.55亿元。下一步，武平将突出绿色发展，更好实现‘保生态也得利’‘不砍树也致富’，进一步把生态效益转化为经济效益、社会效益。

“捷文是全国林改策源地，我们支持并鼓励村民乘林改东风，接力奋斗，发展利用好绿水青山这座金山银山，相信老百姓的日子会越过越红火。”姚志昊总结道。

(责编：许维娜、毕磊)