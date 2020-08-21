甘南：诗情画意留乡愁 文化旅游助脱贫

王文嘉

2020年08月21日16:07 来源：人民网-财经频道

甘肃省甘南藏族自治州合作市郊南山脚下，地势平缓的当周草原风景区内游人如织，白云抚过青山，微风吹着草原，高山、森林、草原和亭台帐篷在这里融为一体。

土生土长的甘南藏族小伙桑杰正忙着给游客解答各种问题，“每年的5月至9月是草原最美的时光，也是甘南旅游最火的时候，这段时间里能睡个好觉都奢侈。”他说。

甘南是全国十个藏族自治州之一，地处青藏高原东北边缘，这里是离内地最近的雪域高原，是古丝绸之路“唐蕃古道”的重要通道，是游牧文明向农耕文明的过渡地带，素有“青藏高原的窗口”之称。

甘南境内岷山纵横千里，迭山隔江对峙，森林茂密浩瀚，雪峰绵延起伏，草原辽阔无垠，黄河、洮河、大夏河、白龙江及其120多条支流贯穿全境，自然资源极其丰富。这里山青水秀，草碧天蓝，自然景观随处可见，名胜古迹比比皆是，民族风情浓郁独特，甘南有A级景区31处，有国家级省级自然保护区、森林公园、地质公园、水利风景区32个，是国家首批全域旅游示范区，旅游文化资源的富集，使得甘南在脱贫攻坚的道路上走出了一条属于自己的路子。

环境革命“秀”出藏式风情

甘南州碌曲县尕秀村内景。（碌曲县委宣传部供图）

甘南，碌曲，尕秀村，海拔3300米，炎炎夏日中凉爽而静谧。

蓝天白云下，青青草原仿佛一幅画在天地间铺开，不远处，牛羊在悠闲地吃草。尕秀村中，藏式牧家乐依次排开，袅袅炊烟升起；尕秀村旁，213国道穿过，游客们时不时停下来歇息；尕秀村外，晒金滩帐篷城108顶帐篷如莲花展开在草原上，歌声欢笑声不绝于耳。

“每个房间里都要配备卫生间，按照标准的宾馆进行改造，你们看看怎么干？”尕秀村村民贡保加正和工人们商量着牧家乐的改造。“住宿条件升级改善了，才能吸引更多客人留下来。”今年68岁的贡保加三年前开始经营牧家乐，看着自家的生意越来越好，年岁渐大的他反而信心满满地开始改造自家的牧家乐，“游人一年比一年多，现在我一年能存一万多元，日子好着呢。”贡保加说。

十多年前，逐水草而居的几十户人家定居在了尕秀村，生活方便了不少，但是环境不好，牛、马、人混住，满地粪便，卫生脏乱差，影响健康。

2017年3月，甘南州委、州政府在深入调研的基础上，将尕秀村确定为“全域旅游无垃圾样板村”，以把尕秀村打造成“领先全省、示范藏区、享誉全国”的全域旅游无垃圾样板村为目标，吹响了“打造环境革命升级版，抢占绿色崛起制高点”的集结号。

甘南州碌曲县尕秀村牧家乐。（王文嘉 摄）

经过三年的努力改造，如今的尕秀早已发生了翻天覆地的变化。随便进入一户人家，穿过独具特色的藏饰木门是干净宽敞的院落，院落里鹅卵石铺就的小路延伸向了房间，房间按照藏族风情进行装修，进入房间后，热情好客的藏家乐老板会为游客添上一碗热热的酥油茶，让远道而来的客人稍作歇息。

生活环境的改善也让农牧民有了更深的体会。“游牧的时候一年搬四五次家，孩子上不了学，骑马去县城看病得半天。搬到定居点以后，生活方便多了，村里有汉藏双语学校，我的孙女就在这里上学。我们看病走10分钟就到了村卫生室，国道就在村子旁，坐车20分钟就能到达县城。”贡保加说。

游客们在尕秀村牧家乐品尝地道的藏餐。（碌曲县委宣传部供图）

“现在的尕秀跟原来就是天壤之别，驻村三年，我感受最深的是牧民们思想上的变化，以前群众看着我们干，后来群众跟着我们干，现在群众已经自发组织起来搞环境卫生，环境的改变让他们尝到了甜头。”尕秀村驻村工作组副组长石向阳说。

乡村旅游的发展，让尕秀村的牧民从牧场走向了市场，许多牧民把牲畜卖掉“转行”从事旅游业，草场得到休养、生态不断改善，实现了“绿水青山”与“金山银山”的双丰收。截至目前，尕秀村共有67户牧家乐，旅游从业人员达300余人。2019年，全村共接待游客80万人次，全村52户牧家乐户均净收入3万元以上，全域旅游与脱贫攻坚、环境治理、乡村振兴等工作相结合的绿色发展之路帮助当地农牧民群众实现持续增收。

全域旅游助推脱贫攻坚

甘南州境内的草原美景。（魏怡 摄）

“我们的景区都是开放的，我建议你来的时候带一顶帐篷，拿一个防潮垫，带上一小瓶红酒，到了晚上你可以在草原的斜坡上露宿，感受星空，草原上的牛从头顶走过，你会感到已经与景区融为一体了。你还可以来甘南骑马，这里的马很健壮，让人很有安全感。下过雨后，草原上的露水漫过鞋面，你踏着露水去寻找草原上的格桑花，那样的感觉非常棒……”说起故乡的草原，桑杰如数家珍，话语间充满了自豪。

桑杰原本是一名导游，大学毕业后一直在外闯荡，甚至在东南亚工作了一段时间。“当时我在国外也有了一定的积蓄，但是一想到家乡这么美的草原、这么淳朴的人，我还是想回来。”得知甘南旅业投资有限公司招聘旅游人才时，桑杰报名参加了考试，最终经过层层筛选，成为该公司的办公室主任。

桑杰接受人民网记者采访。（黄帆 摄）

“现如今甘南在发展全域旅游，这与我的专业是吻合的，也给我提供了平台和机会，我的故乡需要一群有担当、有想法、有理想的年轻人，我们能够将在自己在外面所看到的、所学到的运用到家乡的旅游事业发展中，为甘南的发展添砖加瓦，这令我很自豪。”桑杰说。

近年来，甘南州重点打造了全域旅游无垃圾样板村和生态文明小康村。（魏怡 摄）

发展全域旅游，甘南有着得天独厚的优势。近年来，甘南州花大力气守住绿水青山，大力实施甘南黄河重要水源补给区生态保护与建设项目，1.45万户游牧民实现定居，1018万亩草原鼠害、130多万亩沙化退化草场、125平方公里小流域得到治理。退耕还林、森林抚育、封山育林、义务植树等工程持续推进，森林面积逐年扩大。实施新一轮禁牧休牧，天然草原平均盖度由“十二五”初的92%提高到了96.87%。

“我认为旅游的最终目的就是返璞归真，我们保护好草原，把最纯净的草原留给游客，还能让牧民依靠纯净天然的草原脱贫致富，听到游客们赞美草原、赞美甘南，看到乡亲们脱贫致富，我觉得一切都是值得的。”桑杰说。

在尕秀村经营牧家乐的贡保加也有着同样的想法。“来到草原，就是要看这里原生态的风景。以前我们放牧的时候，为了多养牛羊，草场被破坏得很严重，现在不一样了，我们都十分珍爱草原。”他说。

数据显示，2019年，甘南州接待乡村旅游游客380万人次，实现综合收入4.8亿元，26992人通过发展乡村旅游产业脱贫。

甘南州旅游助推脱贫攻坚成为甘肃省的样板。近年来，甘肃省大力实施旅游富民工程，积极推进旅游扶贫项目建设，2016年以来，甘肃省先后扶持深度贫困地区702个村开展乡村旅游，发展农家乐7200户，完成了6500个贫困乡村综合性文化服务中心文化器材的配送工作，建设各级各类非遗扶贫就业工坊106家，创建乡村旅游示范村268个，培育乡村旅游合作社301个，乡村民宿652家，通过文化旅游带动55.46万人实现脱贫。

尕秀村108顶帐篷组成的“帐篷城”。（魏怡 摄）

傍晚，落日余辉洒在甘南草原上，晚霞映射出多彩的光线，将草原映成彩色。游客们在草原上观光散步，牛羊悠闲地吃着草，村民们忙碌着，牧家乐升起了袅袅炊烟；夜晚，天地间一片静谧，夜空中星河璀璨，晚风拂过草原，草浪随风起伏，帐篷城里的篝火燃起来了，游客和村民们围着篝火跳起了欢快的锅庄舞……

未来的甘南，将在绿意盎然的大草原上舞出幸福生活的新舞步。

(责编：任妍、毕磊)