雅生活2020年中报：净利润8.7亿元 同比上涨53.6%

20日上午，雅居乐雅生活服务股份有限公司（以下简称“雅生活”或“集团”，股票代码：03319.HK）线上发布2020年中期业绩。

雅生活出席业绩发布会的管理层合影。（来源：企业供图）

公告显示，截至2020 年6 月30日止六个月，雅生活收入为人民币40.0亿元，同比增长78.5%，收入结构持续改善。集团“三大业务”——物业管理服务、外延增值服务和业主增值服务收入分别为人民币26.2亿元、人民币9.6亿元及人民币4.2亿元，较去年同期分别增长113.4%、18.8%及105.0%，而物业管理及业主增值服务收入占比提升到76%。

期内，集团的盈利能力跨越式增长，毛利为人民币12.8亿元，同比上升53.8%；净利润为人民币8.7亿元，同比上升53.6%；股东应占核心利润为人民币7.8亿元，同比上升41.1%。

截至2020 年6 月30日，集团现金及现金等价物为人民币48.8亿元，较2019年12月31日增加人民币6.7亿元，增长16.0%；集团经营现金净流入为人民币11.0亿元，同比增长104.7%。

目前物业行业正处于资本加速介入的初期阶段，规模的高成长性能够为企业创收带来持续的增长源动力。

雅生活相关负责人介绍，在持续稳定承接雅居乐集团和绿地控股两大股东管理面积的同时，整合优质资源，以集团军作战方式，发力第三方市场拓展、投资并购、参与国企混改等业务引擎，实现规模的快速增长，进一步巩固和扩大市场领先地位，产生品牌溢价。

截至2020年6月30日，雅生活在管面积及合约面积（不含咨询顾问面积）分别为3.5亿㎡和4.9亿㎡，较2019 年12 月31日分别增长100.1% 及64.4%。其中，来自雅居乐集团和绿地控股的合约面积分别为7800万㎡、4800万㎡，来自两大股东方的合约面积占比为25.7%，而来自第三方的合约面积（含收并购贡献）为3.64亿㎡，较2019年12月31日大幅增长100.8%，占总合约面积的74.3%，这也体现了雅生活良好的企业竞争力以及未来的盈利保障。若计入新中民物业、参股公司及咨询顾问面积，雅生活在管面积已超5.48亿㎡，合约面积超6.87亿㎡。

在第三方拓展上，雅生活采取“投拓一体”的模式，整合优质资源，形成18大品牌战略协同，发力公建、商办及多个细分领域，上半年新增千万级项目超过10个。

上半年，雅生活第三方拓展新增合约面积合计2300万㎡，其中自有拓展面积达1040万㎡，股权合作企业拓展面积达1260万㎡。

期内，雅生活完成目前一宗收并购（收购中民物业及其附属公司60%股权）的并表，助力集团进一步完善全业态、全国化布局。截至2020年6月30日，集团在管项目超过3100个，覆盖全国29个省，直辖市和自治区，进入161个城市，一线及新一线城市项目在管面积占比高达55%。在管项目面积按区域划分，37.2%位于长三角城市群，26.7%位于粤港澳大湾区，10.2%位成渝城市群，8.0%位于兰西城市群，2.8%位于哈长城市群，2.7%位于北部湾城市群，其余分布于中国其他区域。

在国企混改方面，继甘肃首家国企混改物业管理企业——兰石雅生活落地后，雅生活混改再升级，携手甘肃文旅、兰石雅生活共同成立甘肃文旅雅生活物业服务有限公司，充分利用“一带一路”给甘肃文化旅游产业带来的发展机遇，整合各方股东资源优势，搭建智慧文旅物业综合服务平台。

目前物业管理行业正处于高速发展期，物业企业上市更是呈现出白热化的态势。雅生活围绕“服务品质”、“管理规模”、“经营效益”和“资金回笼”四大抓手，持续优化业务结构，形成物业服务、资产管理、公共服务、城市服务及社区商业五大板块协同发展的格局，并持续提升管理的精细度、颗粒度，助力集团快速做大、做强、做精、做美。

在社区商业板块，雅生活持续围绕人、房、车、公共资源，打造社区经济服务生态圈，实现业主增值服务板块收入大幅增长105%至人民币4.23亿元。

期内，雅生活发力社区新零售，打通社区渠道，规模化运营社区资源，与京东联盟、维达集团等大型企业达成战略合作。此外，雅生活持续以轻资产模式引入优质供货商，开展二手租售、社区幼托服务等多元化、差异化的增值服务，进而将社区增值服务打造成集团新的盈利增长点，成为助推企业快速发展的重要力量。

城市服务正向精细化、专业化、智能化方向升级，正处于市场化发展的窗口期，物业服务企业将迎来更为广阔的发展机遇。

2020年，雅生活正式更改为“雅生活智慧城市服务股份有限公司”，升级为“智慧城市服务商”，品牌战略也同步升级，并进一步延伸产业链，战略布局第五大产业板块——城市服务板块，专注于城市精细化管理，致力于成为智慧城市蝶变的见证者和共建者。

雅生活董事会联席主席黄奉潮阐释未来规划。（来源：企业供图）

展望未来，雅生活董事会联席主席黄奉潮指出，雅生活将秉持“为每一座城、每一个人缔造美好生活”的初心，依托“人才+科技+资本”，以战略为引领，对内精细管理，提升效益；对外发挥自有资源优势，不断突破服务边界，以平台化的发展模式做大做强，以高质量、稳健的增长持续回馈社会及广大股东，实现企业、员工和业主的共赢。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)