人民网>>财经

雅生活2020年中报：净利润8.7亿元 同比上涨53.6%

2020年08月21日16:54  来源：人民网-财经频道
 

20日上午，雅居乐雅生活服务股份有限公司（以下简称“雅生活”或“集团”，股票代码：03319.HK）线上发布2020年中期业绩。

雅生活出席业绩发布会的管理层合影。（来源：企业供图）

公告显示，截至2020 年6 月30日止六个月，雅生活收入为人民币40.0亿元，同比增长78.5%，收入结构持续改善。集团“三大业务”——物业管理服务、外延增值服务和业主增值服务收入分别为人民币26.2亿元、人民币9.6亿元及人民币4.2亿元，较去年同期分别增长113.4%、18.8%及105.0%，而物业管理及业主增值服务收入占比提升到76%。

期内，集团的盈利能力跨越式增长，毛利为人民币12.8亿元，同比上升53.8%；净利润为人民币8.7亿元，同比上升53.6%；股东应占核心利润为人民币7.8亿元，同比上升41.1%。

截至2020 年6 月30日，集团现金及现金等价物为人民币48.8亿元，较2019年12月31日增加人民币6.7亿元，增长16.0%；集团经营现金净流入为人民币11.0亿元，同比增长104.7%。

目前物业行业正处于资本加速介入的初期阶段，规模的高成长性能够为企业创收带来持续的增长源动力。

雅生活相关负责人介绍，在持续稳定承接雅居乐集团和绿地控股两大股东管理面积的同时，整合优质资源，以集团军作战方式，发力第三方市场拓展、投资并购、参与国企混改等业务引擎，实现规模的快速增长，进一步巩固和扩大市场领先地位，产生品牌溢价。

截至2020年6月30日，雅生活在管面积及合约面积（不含咨询顾问面积）分别为3.5亿㎡和4.9亿㎡，较2019 年12 月31日分别增长100.1% 及64.4%。其中，来自雅居乐集团和绿地控股的合约面积分别为7800万㎡、4800万㎡，来自两大股东方的合约面积占比为25.7%，而来自第三方的合约面积（含收并购贡献）为3.64亿㎡，较2019年12月31日大幅增长100.8%，占总合约面积的74.3%，这也体现了雅生活良好的企业竞争力以及未来的盈利保障。若计入新中民物业、参股公司及咨询顾问面积，雅生活在管面积已超5.48亿㎡，合约面积超6.87亿㎡。

在第三方拓展上，雅生活采取“投拓一体”的模式，整合优质资源，形成18大品牌战略协同，发力公建、商办及多个细分领域，上半年新增千万级项目超过10个。

上半年，雅生活第三方拓展新增合约面积合计2300万㎡，其中自有拓展面积达1040万㎡，股权合作企业拓展面积达1260万㎡。

期内，雅生活完成目前一宗收并购（收购中民物业及其附属公司60%股权）的并表，助力集团进一步完善全业态、全国化布局。截至2020年6月30日，集团在管项目超过3100个，覆盖全国29个省，直辖市和自治区，进入161个城市，一线及新一线城市项目在管面积占比高达55%。在管项目面积按区域划分，37.2%位于长三角城市群，26.7%位于粤港澳大湾区，10.2%位成渝城市群，8.0%位于兰西城市群，2.8%位于哈长城市群，2.7%位于北部湾城市群，其余分布于中国其他区域。

在国企混改方面，继甘肃首家国企混改物业管理企业——兰石雅生活落地后，雅生活混改再升级，携手甘肃文旅、兰石雅生活共同成立甘肃文旅雅生活物业服务有限公司，充分利用“一带一路”给甘肃文化旅游产业带来的发展机遇，整合各方股东资源优势，搭建智慧文旅物业综合服务平台。

目前物业管理行业正处于高速发展期，物业企业上市更是呈现出白热化的态势。雅生活围绕“服务品质”、“管理规模”、“经营效益”和“资金回笼”四大抓手，持续优化业务结构，形成物业服务、资产管理、公共服务、城市服务及社区商业五大板块协同发展的格局，并持续提升管理的精细度、颗粒度，助力集团快速做大、做强、做精、做美。

在社区商业板块，雅生活持续围绕人、房、车、公共资源，打造社区经济服务生态圈，实现业主增值服务板块收入大幅增长105%至人民币4.23亿元。

期内，雅生活发力社区新零售，打通社区渠道，规模化运营社区资源，与京东联盟、维达集团等大型企业达成战略合作。此外，雅生活持续以轻资产模式引入优质供货商，开展二手租售、社区幼托服务等多元化、差异化的增值服务，进而将社区增值服务打造成集团新的盈利增长点，成为助推企业快速发展的重要力量。

城市服务正向精细化、专业化、智能化方向升级，正处于市场化发展的窗口期，物业服务企业将迎来更为广阔的发展机遇。

2020年，雅生活正式更改为“雅生活智慧城市服务股份有限公司”，升级为“智慧城市服务商”，品牌战略也同步升级，并进一步延伸产业链，战略布局第五大产业板块——城市服务板块，专注于城市精细化管理，致力于成为智慧城市蝶变的见证者和共建者。

雅生活董事会联席主席黄奉潮阐释未来规划。（来源：企业供图）

展望未来，雅生活董事会联席主席黄奉潮指出，雅生活将秉持“为每一座城、每一个人缔造美好生活”的初心，依托“人才+科技+资本”，以战略为引领，对内精细管理，提升效益；对外发挥自有资源优势，不断突破服务边界，以平台化的发展模式做大做强，以高质量、稳健的增长持续回馈社会及广大股东，实现企业、员工和业主的共赢。（许维娜）

 

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved